Betrügerin gesucht: Zeugenaufruf der Polizei Regensburg

REGENSBURG - Eine bislang unbekannte Frau erbeutete im Zeitraum von Frühjahr 2016 bis Ende 2017 Geldbeträge in sechsstelliger Höhe. Nun startet die Polizei Regensburg einen Zeugenaufruf mit Fahndungsfoto.

Bereits im Frühjahr 2016 wurde ein damals 61-jähriger Mann aus dem westlichen Landkreis von Regensburg von einer bis heute unbekannten Frau kontaktiert, die von ihm weitere Zahlungen für die Teilnahme an Gewinnspielen forderte. Diese Forderungen untermauerte sie, indem sie mit der Einschaltung einer ausländischen Staatsanwaltschaft drohte, was für den Mann mit erheblichen Kosten verbunden wäre. Der Geschädigte überwies daraufhin mehrere Geldbeträge im dreistelligen Bereich an ausländische Konten.

Ab Herbst 2016 kam es zu persönlichen Kontakten des Geschädigten mit der Anruferin. Die Treffen fanden alle in der Berliner Wohnung der Frau, vermutlich im Stadtteil Kreuzberg, statt. Die Täterwohnung lag im siebten Stockwerk eines Hochhauses mit circa zehn Stockwerken, Tiefgarage und einem Pförtnerdienst. Im Umfeld des Gebäudes sollen sich mehrere türkische Geschäfte befunden haben.

Bei diesen Besuchen überredete sie den Mann zu einem angeblichen Immobilienkauf in der Türkei. Dieser willigte ein und tätigte mehrere Überweisungen im fünfstelligen Bereich an ein ausländisches Konto. Nachdem der 61-Jährige insgesamt Beträge in sechsstelliger Höhe überwiesen hatte, brach der Kontakt zu der mutmaßlichen Betrügerin ab.

Die gesuchte Frau wird wie folgt beschrieben:

Circa. 50 Jahre alt

1,75 bis 1,80 Meter groß

Circa 60 bis 65 kg schwer

Lange blonde Haare, die sie meistens zu einem Pferdeschwanz gebunden trug

Die Frau gab sich als "Stefanie Herrmann" aus, trägt keine Tattoos, Piercings oder auffallenden Schmuck. Angeblich stammt sie aus dem Raum Delmenhorst. Sie ist in Besitz eines Pkws der Marke Audi mit heller Innenausstattung und Berliner Zulassung.

Das Foto der Gesuchten ist ca. 10 Jahre alt!

Personen, die Angaben zu der abgebildeten Frau machen können oder sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Rufnummer 0941/506-2888 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

