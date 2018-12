Betrügerische Anrufe verunsichern Bürger

NEUMARKT - Nahezu täglich ist die Meldung in einem Polizeibericht zu lesen, dass wieder falsche Polizeibeamte am Telefon ihr Unwesen getrieben haben. Wie sieht es da in und um Neumarkt aus? Wir fragten nach bei Jörg Degenkolb, dem stellvertretenden Leiter der PI Neumarkt.

Jörg Degenkolb warnt vor falschen Polizisten. © Foto: Etzold



Herr Degenkolb, gibt es hier aktuell Fälle von Anrufern, die sich als Polizisten ausgegeben haben?

Jörg Degenkolb: In den vergangenen Wochen gab es das immer wieder, ganz aktuell gibt es keinen Fall. Das betrifft die ganze Oberpfalz, eigentlich ganz Bayern: Betrüger rufen an, geben sich als Polizisten aus und behaupten, in der Gegend wäre eingebrochen worden und nun wolle die Polizei wissen, ob der Angerufene Schmuck und Wertsachen zuhause habe. Im Extremfall bitten sie den Angerufenen, die Sachen vor die Tür zu legen, damit die Polizei sie abholen und "sichern" kann.

Was ist das richtige Verhalten, wenn so ein Anruf kommt?

Degenkolb: Das gilt für alle Anrufe und auch für Mails oder Internet-Kontakte: misstrauisch sein, lieber das Gespräch beenden und vorsichtshalber bei der echten Polizei anrufen. Oft erscheint im Display eine im Internet generierte falsche Rufnummer, manchmal sogar die 110. Das ist dann ein sicherer Beweis, dass ein Betrüger anruft.

Wer steckt hinter den Anrufen?

Degenkolb: Es gibt Hinweise, dass das organisierte gewerbsmäßige Banden sind, die per Callcenter vorgehen. Die sitzen meist in Osteuropa, da ist schwer ranzukommen. Die Polizei hat schon Schmuckabholer erwischt, aber das sind ja nicht die Hintermänner. Wir können nur hoffen, dass die permanenten Warnungen Frucht tragen und die Leute nicht zu leichtgläubig sind.

