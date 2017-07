Betrügerische "Dachdecker" unterwegs

Fünf Männer boten ihre Dienste an - Völlig unsachgemäß zugange - vor 31 Minuten

REGENSBURG - Zuerst versprach der reisende Arbeitertrupp, gegen ein geringes Entgelt das Asbestdach eines Hausbesitzers abzudecken. Dann forderten die Arbeiter einen höheren Betrag.

Symbolbild © Pixabay



Symbolbild Foto: Pixabay



Am 25.07.2017 boten fünf reisende rumänische Dachdecker im Alter von 26 bis 53 Jahren ihre Dienste in der Konradsiedlung in Regensburg an. Mit einem Anwohner wurden sie einig und versprachen, das asbestbelastete Dach seiner Garage gegen Bezahlung einer Summe im dreistelligen Bereich zu sanieren.

Kurz vor Beendigung der Arbeiten forderte die Truppe allerdings einen hohen vierstelligen Betrag für die Arbeiten. Der Geschädigte lehnte dies ab, bezahlte aber trotzdem einen deutlich höheren als den vereinbarten Betrag.

Die Dachdeckergruppe verschwand daraufhin, konnte aber im Rahmen der Fahndung durch die Polizei festgestellt und kontrolliert werden.

Es wurde festgestellt, dass die Arbeiter völlig unsachgemäß mit den asbesthaltigen Dachelementen umgegangen waren. Sie werden nun u.a. wegen Betrugs und Umwelt- delikten angezeigt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und Entrichtung einer Sicherheitsleistung konnten sie ihren Weg fortsetzten. Die gefährlichen Dachelemente wurden unter Aufsicht der Polizei einem zugelassenen Entsorgungsunternehmen zugeführt.

nn