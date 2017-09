Betrunken abgehoben: Auto fliegt in Velburger Garten

23-Jähriger steuerte seinen Wagen über Hecke und Gartenmauer - vor 1 Stunde

VELBURG - Nicht schlecht staunte ein Gartenbesitzer am Sonntag in Velburg im Landkreis Neumarkt, als er einen VW Golf anfliegen und in seinem Garten landen sah. Den Grund für die spektakuläre Flugeinlage hatte die Polizei schnell ausgemacht.

Wie die Polizei mitteilt, war der 23-Jährige gegen 21.30 Uhr im Richterhofweg unterwegs und verlor die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen verlor die Bodenhaftung und schoss über eine Hecke und anschließend über eine Gartenmauer hinweg und landete schließlich auf dem dortigen Rasen.

Als die Polizisten am Unfallort ankamen, war ihnen schnell klar, wie es zu der Flugeinlage gekommen war: Der 23-Jährige war erheblich betrunken. Die Beamten stellten deshalb seinen Führerschein sicher und nahmen ihm Blut ab.

Der VW Golf wurde bei dem Unfall total beschädigt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 4200 Euro.

