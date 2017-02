Betrunken ins Auto, Unfall gebaut, noch mehr getrunken

Junger Mann verliert Kontrolle über sein Auto und sich selbst - vor 58 Minuten

KEHLHEIM - Die Tour wird teuer. Ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Kehlheim stieg betrunken in sein Auto, verursachte einen Unfall, fuhr unbeeindruckt nach Hause und trank dort weiter.

Der junge Mann war bereits eine Passanten aufgefallen, als er in Ingolstadt offensichtlich unter Alkoholeinfluss seine Fahrt von einem Parkplatz am Westpark aus begann. Auf der Kreisstraße Richtung Lenting geriet in einer Rechtskurve Skoda Oktavia ins Schleudern kam.

Bevor er nach links auf den Grünstreifen und dort gegen einen Leitpfosten fuhr, kam es vermutlich zum Zusammenstoß mit einem in gleicher Richtung fahrenden Sattelzug, dessen Fahrer den Anstoß jedoch offensichtlich nicht bemerkte und weiterfuhr.

Der 22-jährige setzte, obwohl sein Fahrzeug an der Front beschädigt wurde, seine Fahrt fort. Die Polizei fand den jungen Mann schließlich in einer Wohnung im Osten Ingolstadts. Er gab zu, gefahren zu sein, verweigerte jedoch einen Alkotest. Er habe nach Beendigung seiner Fahrt noch Alkohol zu sich genommen, so der Unfallfahrer.

Nach Beendigung der Blutentnahme wurde der 22-jährige, auf den nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zukommt, entlassen. Am Skoda entstand ein Schaden von 2000 Euro.

Hier finden Sie alle Polizeimeldungen des Tages.

hoe