Betrunkene beim Feiern ausgeflippt

Regensburger Polizei brachte zwei Partygänger in die Haftzelle - vor 56 Minuten

REGENSBURG - Die Regensburger Polizei hatte letzte Nacht mit betrunkenen Partygängern und Randalierern alle Hände voll zu tun.

Symbolbild © Günter Distler



Symbolbild Foto: Günter Distler



Ein volltrunkener 30-Jähriger beschäftigte gestern Nacht die Polizei Regensburg. Nachdem der betrunkene junge Mann ein Lokal in der Regensburger Innenstadt betreten hatte, begann er, sich mit anderen Gästen zu streiten. Im weiteren Verlauf der Streitigkeit fing er an, zu randalieren und auf Gäste loszugehen.

Durch ein zügiges Einschreiten einer Polizeistreife konnte er vor Ort festgehalten werden und weitere Straftaten verhindert werden. Der Täter beschädigte das Inventar des Lokals und richtete einen Gesamtschaden in Höhe von ca. 500 Euro an, weshalb er sich wegen Sachbeschädigung verantworten muss.



Da er trotz starker Polizeipräsenz nicht zu beruhigen war, wurde er in Gewahrsam genommen und durfte seine zwei Promille in den Hafträumen der Polizeiinspektion ausschlafen.



Auch ein anderer Partyabend endete in einer Regensburger Haftzelle. In den frühen Morgenstunden kam es in einer Diskothek in der Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Sicherheitskräften und einem 23-jährigen Mann. Weil der Partygast die Diskothek trotz Aufforderung nicht verlassen wollte, wurde er durch Sicherheitskräfte aus dem Lokal gebracht, dabei schlug er einem Securitymitarbeiter ins Gesicht, wobei eine Brille zu Bruch ging. Um seiner Wut weiter Ausdruck zu verleihen, beschädigte er ein vor der Disko geparktes Fahrzeug.

Da der junge Mann mit seinem Rauswurf und mit der Anwesenheit der Polizei nicht einverstanden war, spuckte er wahllos auf Passanten und die eingesetzten Polizeibeamten. Nachdem er sich auch weiter nicht beruhigen ließ, wurde er zur Ausnüchterung in der Haftzelle der Polizeiinspektion gebracht. Ihm drohen jetzt Anzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

nn