Betrunkene speit Polizisten ins Gesicht

Ekliges Missgeschick bei einem Hilfseinsatz im Amberg - vor 1 Stunde

AMBERG - Als wahrer Freund und Helfer zeigte sich ein Polizist in Amberge gegenüber einer betrunkenen jungen Frau. Statt eines Dankeschöns erhielt der Beamte etwas ziemlich ekliges.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte sich eine junge Frau aus dem Landkreis Amberg in einer Amberger Lokalität betrunken, bis sie in einem ansolut hilflosen Zustand war.

Ein Polizist half dem Rettungsdienst, die 22-Jährige ins Klinikum Amberg zu bringen.

In diesem Zusammenhang musste sich die betrunkene weibliche Person jedoch übergeben und das Erbrochene traf den Beamten im Gesicht.

