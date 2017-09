Betrunkener Dultgast springt in die Donau

REGENSBURG - Lebensgefährliche Aktion am Pfaffensteiner Steg in Regensburg — Alkomattest ergab drei Promille

REGENSBURG - Im volltrunkenen Zustand ist ein junger Mann am Rand der Regensburger Herbstdult in die Donau gesprungen.

Bei drei Promille staunten die Polizisten nicht schlecht. Foto: dpa



Der 25-Jährige war nach reichlichem Alkoholkonsum vom Pfaffensteiner Steg in Regensburg in die Donau gesprungen. Glücklicherweise blieb er unverletzt und konnte selbst ans Ufer schwimmen. Zum Erstaunen der Beamten wurden bei einem Alkotest knapp drei Promille ermittelt.

Am Eröffnungstag wurde bei der Polizei eine größere Schlägerei mit nicht weniger als 40 Beteiligten am Donauufer gemeldet. Wie sich herausstellte, wurde ein 18-Jähriger von mindestens fünf Personen mit Fäusten und Füßen traktiert und dabei nur leicht verletzt. Einer der Täter konnte noch am Tatabend festgenommen werden.

Einen im Vergleich positiven Dultbericht kann die PolizeiinspektionRegensburg Nord vorlegen. Ihr Leiter Ludwig Stegerer spricht gar von einer friedlichen Herbstdult. Trotz wechselhaften Wetters war die Dult durchwegs gut besucht.

Auch bei der Herbstdult zeigten die Beamten der Regensburger Polizei wieder deutliche Präsenz. Sie waren überwiegend zu Fuß auf dem Festplatz unterwegs und sorgten damit auch für eine ruhige Dult mit einer geringeren Anzahl von Straftaten.

Und auch das in Zusammenarbeit mit der Stadt Regensburg erarbeitete Sicherheitskonzept ging auf. So führte ein Sicherheitsdienst bereits zum wiederholten Mal an den Haupteingängen Taschenkontrollen durch, die uneingeschränkt von den Besuchern befürwortet und akzeptiert wurden. Lediglich am ersten Dultwochenende waren die Beamten bei zahlreichen Einsätzen gefordert, da es an diesen drei Tagen zu einigen Körperverletzungsdelikten kam.

Auch bei den Diebstahlsdelikten ist im Vergleich zur Herbstdult 2016 ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Zwölf Diebstähle wurden bisher angezeigt. Insgesamt wurden bisher 25 Straftaten bekannt, wogegen im Vorjahr 38 Straftaten angezeigt wurden. Eine endgültige Bilanz wird sich erst in ein paar Tagen ziehen lassen, da viele Besucher erst verspätet bei ihren Heimatdienststellen Anzeigen erstatten.

Drei alkoholisierte Jugendliche wurden auf dem Festplatz angetroffen, sie wurden an die Eltern übergeben. Zwei Jugendschutzkontrollen wurden in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt der Stadt Regensburg durchgeführt. Bei zahlreichen Kontrollen wurden lediglich vier Jugendliche beanstandet — einmal wegen Rauchens; drei Personen durften sich aufgrund ihres jugendlichen Alters und der fortgeschrittenen Zeit nicht mehr auf der Dult aufhalten.

Ein 25-jähriger Mann nahm am letzten Dultfreitag in alkoholisiertem Zustand ein freiwilliges Bad im Kanal. Er konnte jedoch von der DLRG geborgen werden und erhält von Wasserschutzpolizei aufgrund seines unverantwortlichen Verhaltens eine Anzeige.

