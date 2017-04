Betrunkener Jung-Fahrer flüchtet mit 120 Sachen durch Neumarkt

NEUMART - Dumm gelaufen: Angetrunken und erheblich schneller, als die Polizei erlaubt, war ein Fahranfänger in Neumarkt unterwegs. Seine Fahrerlaubnis auf Probe ist er jetzt erst einmal los.

Der 19-jährige Pkw-Fahrer sollte von einer Polizeistreife kontrolliert werden - was ihm gar nicht in den Kram passte. Also drückte er das Gaspedal ordentlich durch und rauschte mit überhöhter Geschwindigkeit durchs Stadtgebiet davon. Bei seiner Flucht in Richtung Innenstadt mit einer Geschwindigkeit von 120 km/h missachtete er erneut die Anhaltesignale.

Als er schließlich doch gestoppt werden konnte, wurde bei der Kontrolle fest gestellt, dass er Alkohol getrunken hatte. Ein Test am Alkomat verlief positiv. Der Fahrer befindet sich noch in der Probezeit der Fahrerlaubnis. Nach der Aufnahme der Anzeige musste der junge Mann zu Fuß weiter ziehen.

