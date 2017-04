Betrunkener Radler kracht durch Windschutzscheibe

INGOLSTADT - Mit knapp zwei Promille ist ein Radler in Ingolstadt in ein Auto gefahren und hat dabei die Windschutzscheibe in viele kleine Scherben verwandelt.

Der 21-jährige Ingolstädter bog mit seinem Fahrrad nach links ab und übersah einen von links kommenden 24-Jährigen, der gerade einen Parkplatz suchte. Dessen Fiat Punto war deshalb nur mit geringer Geschwindigkeit unterwegs.

Der Radfahrer kollidierte mit der Fahrzeugfront des Fiat, fiel auf die Motorhaube und in die Windschutzscheibe, wodurch diese brach. Das Fahrrad wurde gegen einen geparktes Auto geschleudert, das leicht beschädigt wurde.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Verkehrspolizei beim Radfahrer erheblichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Der junge Mann musste sich deshalb einer Blutentnahme unterziehen. Nach eigener Aussage blieb er, trotz des heftigen Aufpralls auf der Frontscheibe unverletzt. "Es ist jedoch anzunehmen, dass der erhebliche Alkoholkonsum nicht nur die Verkehrstüchtigkeit beeinträchtigte, sondern auch Einfluss auf das Schmerzempfinden hatte", schreibt die Verkehrsüpolizei Ingolstadt süffisant.

