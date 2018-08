Betrunkener schlägt auf Welpen und Anwohner ein

39-jähriger Amberger kam zur Ausnüchterung in eine Zelle - vor 1 Stunde

AMBERG - Ein 39-jähriger Amberger sorgte am Samstagabend gleich zwei Mal für Aufsehen: Erst quälte er seinen kleinen Mischlingswelpen mit extremen Schlägen, dann ging er auf einen Anwohner los und knallte ihm eine Glasflasche gegen den Kopf. Beide Männer waren stark alkoholisiert, lediglich der Welpe konnte nichts für die schlimme Situation.

Gegen 22.15 Uhr hielt sich der 39-jährige Amberger mit seinem Labradormischlings-Welpen in einer Gaststätte in der Unteren Nabburger Straße auf. Wie die Polizei mitteilt, schlug der stark angetrunkene Mann plötzlich grundlos auf seinen kleinen Welpen ein.

Der Vorfall veranlasste einen anderen Gast, die Polizei in Amberg zu verständigen. Bis zum Eintreffen der Streife hatte der 39-Jährige jedoch bereits die Gaststätte verlassen. Er wurde von einer Zeugin verfolgt, die ihn in einem nahegelgenen Anwesen verschwinden sah. Dort geriet der Betrunkene mit einem 30-jährigen Anwohner in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug er seinem Kontrahenten einfach eine Glasflasche an den Kopf. Der 30-Jährige erlitt eine Platzwunde und musste blutüberströmt im Klinikum Amberg versorgt werden. Da auch er stark alkoholisiert und aggressiv war, kam er im Anschluss an die Behandlung in eine Haftzelle zur Ausnüchterung.

Der 39-jährige Hundebesitzer konnte währenddessen flüchten, diemal mit einem Fahrrad. Eine Streife der Polizei nahm ihn jedoch kurze Zeit später in Tatortnähe fest. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und kam ebenso in die Ausnüchterungszelle.

Die Polizei ermittelt gegen den 39-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Verdacht der Trunkenheit im Verkehr sowie eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz. Die Polizei nahm den kleinen Welpen an sich und brachte ihn ins Tierheim Amberg. Augenscheinlich hatte das Tier keine Verletzungen erlitten.

