Betrunkener schlägt Polizisten am Jura-Volksfest ins Gesicht

Betrunkener widersetzte sich nach heftigem Streit seiner Festnahme - vor 34 Minuten

NEUMARKT - Gleich zum Auftakt eine Nacht in der Ausnüchterungszelle: Nicht gut begann das Volksfest für einen 20-jährigen Industriemechaniker, der am Freitag gegen 23.30 Uhr mit zwei Gleichaltrigen auf dem Festplatz in heftigen Streit geriet.

Da sich der stark alkoholisierte 20-Jährige nicht beruhigte, wollte ihn die Polizei in Gewahrsam nehmen. Damit war er genauso wenig einverstanden: Er leistete heftigen Widerstand und musste mit Gewalt gefesselt werden. Dabei schlug er einem Polizeibeamten den Ellenbogen ins Gesicht und verletzte ihn leicht.

Dem renitenten jungen Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth eine Blutprobe entnommen, anschließend kam er er bei der PI Neumarkt in eine Ausnüchtungszelle. Den Burschen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.

nn/wof