Betrunkener wollte Schnaps aus Tankstelle klauen

Der Mann hatte zum Tatzeitpunkt bereits einige Promille im Blut - vor 1 Stunde

AMBERG - Er hatte schon 2,2 Promille, war aber offenbar noch nicht zufrieden damit: Ein 33-Jähriger hat am Dienstagabend versucht, an einer Tankstelle in Amberg eine Flasche Korn mitgehen zu lassen.

Der 33-Jährige betrat am Abend eine Tankstelle in der Regensburger Straße und versuchte, im stark betrunkenen Zustand eine Flasche Korn im Wert von 12,95 Euro in seiner Tasche zu verstecken. Die Kassiererin bemerkte sein Vorhaben und verständigte die Polizei.

Der Amberger flüchtete daraufhin, die Beamten stellten den Mann nach einer Funkfahndung aber. Der stritt die Tat vehement ab - die Videoaufzeichnung in der Tankstelle hatte sein Vorhaben allerdings dokumentiert. Erst vor einigen Wochen hatte der Mann mit einem ähnlichen Fall auf sich aufmerksam gemacht, nun muss er erneut vor Gericht.

