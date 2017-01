Bettina Rau ist eine neue Chefärztin am Klinikum Neumarkt

Nachfolge von Manfred Kästel an der Chirurgischen Klinik

NEUMARKT - Von Bayerisch-Schwaben an die Ostsee und nun „zurück“ in die Oberpfalz: Seit Jahresbeginn leitet Chefärztin Prof. Dr. Bettina Rau die Chirurgische Klinik am Klinikum Neumarkt. Der Verwaltungsrat hatte die 50-jährige Bauchspeicheldrüsen-Spezialistin einstimmig zur Nachfolgerin von Dr. Manfred Kästel bestimmt.

Prof. Dr. Bettina Rau leitet seit einer Woche die Chirurgie-Abteilung des Klinikums. Ihr Vorgänger Dr. Manfred Kästel (2. v. r.) ging zum Jahreswechsel in den Ruhestand. © Foto: Fritz Etzold



„Die Chirurgie ist immer ein Flaggschiff an einem Schwerpunkt-Krankenhaus“, betonte Klinikumsvorstand Peter Weymayr bei der Vorstellung der neuen Chefärztin. Bettina Rau übernimmt in Neumarkt nach eigener Aussage eine „extrem gut aufgestellte“ Abteilung – in erster Linie der Verdienst ihres Vorgängers Manfred Kästel, der sich nach knapp 15 Jahren in den Ruhestand verabschiedet hat.

Landrat Willibald Gailler würdigte die Verdienste des beliebten Chefarztes, der mit der Gründung des Nierenzentrums am Klinikum und der damit einhergehenden Verzahnung mehrerer Abteilungen einen Meilenstein gesetzt hat. „Er hat wesentlich zum guten Ruf des Hauses beigetragen.“

Manfred Kästel, der einst als Praxisvertretung in Freystadt den Landkreis kennenlernte, blickt „zufrieden“ auf diese arbeitsintensiven Jahre zurück. Auch weil er wisse, dass seine Nachfolgerin neue Ideen mitbringt und es „keinen Stillstand geben wird“. Jetzt freut er sich „auf mehr Zeit für Familie, Musik und Sport“.

Unter den zehn Bewerbern auf die freie Stelle fiel die einstimmige Wahl – erstmals wurden hier auch alle Chefärzte des Klinikums miteinbezogen – auf Professor Dr. Bettina Rau, die leitende Oberärztin und stellvertretende Direktorin an der Universitätsklinik Rostock. Aufgewachsen am Rande des Allgäus, studierte sie Medizin in Tübingen und Ulm. Nach Ausbildung und Habilitation an der Uniklinik Ulm und einer Zwischenstation im Saarland ging sie 2007 in den Nordosten, als Oberärztin nach Rostock.

Raus Schwerpunkte liegen im Bereich Bauchspeicheldrüse und Speiseröhre sowie der „minimal-invasiven“ Chirurgie, deren Bestreben es ist, Verletzungen der Weichteile so klein wie möglich zu halten.

Die Medizinerin ist Mitglied diverser nationaler und internationaler Fachgesellschaften, Autorin umfangreicher Publikation, leitet und organisiert Fachkongresse – kurz: Neumarkt bekommt eine hochqualifizierte Spitzen-Chirurgin, über deren Zusage sich die Klinikumsleitung und auch der Landrat riesig freuten.

„An der Ostsee ist es schön, aber ich bin froh, wieder in Bayern zu sein“, freute sich auch Bettina Rau. Sie habe die Aussicht gereizt, an ihrer neuen Wirkungsstätte eigene Vorstellungen umsetzen zu können.

Dazu gehörten Zertifizierungen auf ihrem Spezialgebiet, dem Oberbauch, etwa der Aufbau eines Pankreas(Bauchspeicheldrüsen)-Karzinom-Zentrums und später eines Onkologischen Zentrums. Das Nierenzentrum will sie „hegen und pflegen“.

Strukturen ausbauen

Die etablierten Strukturen auf dem Gebiet der minimal-invasiven Operationsverfahren möchte die neue Chefärztin ebenso ausbauen wie die interdisziplinäre „Vernetzung zum Wohle des Patienten“. Doch auch die Thorax(Brustkorb)- Chirurgie, das Steckenpferd von Dr. Kästel, soll es in Neumarkt weiterhin geben.

Über die Pläne, die Dr. Bettina Rau für die Chirurgische Klinik hat, können sich die Mitarbeiter des Klinikums, niedergelassene Ärzte und Kollegen umliegender Kliniken bei einem Symposium am 4. März im Festsaal der Residenz informieren.

