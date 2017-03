Bettina Rau stellte Pläne für die Chirurgie in Neumarkt vor

NEUMARKT - Nach dem Motto "Stärken stärken – Neues etablieren" hat die neue Chefärztin der Chirurgie am Klinikum Neumarkt, Professorin Dr. Bettina Rau, vor 100 Medizinern in der Krümperstallung vorgestellt, wohin sie die Abteilung unter ihrer Leitung steuern will.

Die neue Chefärztin Bettina Rau (3. v. links) stellte in der Krümperstallung vor, welche Visionen sie für die chirurgische Abteilung hat. © Foto: Siegfried Mandel



Einen hohen Stellenwert wird die Chirurgie des oberen Gastrointestinaltraktes besitzen, also des oberen Anteils des Verdauungstraktes von der Speiseröhre bis zum Dünndarm. Dabei setzt Rau auf das "Wir" im Sinne einer engen interdisziplinären Zusammenarbeit sowohl klinikintern als auch -extern. Rau legt dabei besonders großen Wert auf das Zusammenwirken aller Abteilungen.

Die allgemeinen Sprechstunden werden zudem um Sprechstunden aus den Bereichen Viszualchirurgie oberer GIT, Thoraxchirurgie, Colon und Rectum und der Proktologie ergänzt. Besonderes Augenmerk richtet die neue Klinikchefin auf die Behandlung bösartiger Tumore des Verdauungstraktes und den Ausbau minimal-invasiver Operationstechniken.

Mit dem Antritt an ihrer neuen Wirkungsstätte übernimmt eine fachlich kompetente Medizinerin die chirurgische Abteilung des Klinikum Neumarkt, die zuvor über 14 Jahre von Dr. Manfred Kästel neu strukturiert und aufgebaut worden war. Prof. Dr. Bettina Rau ist Fachärztin für Allgemeinchirurgie, Viszeralchirurgie und Gefäßchirurgie. Ihre chirurgischen Schwerpunkte legte sie dabei besonders auf onkologische Chirurgie (Bemühungen Krebs zu verhindern oder seine Ausbreitung im Körper des Patienten zu unterdrücken), Pankreas (Bauchspeicheldrüse), Oesophagus (Speiseröhre), hepatobiliär (Leber und Gallenblasenbereich) und die minimal-invasive Chirurgie (MIC). Dabei blickt die Medizinerin auf 22 Berufsjahre mit über 8000 Eingriffen zurück. Ihre akademischen und klinischen Lehrmeister waren unter anderem die Professoren Beger (Ulm), Schilling (Homburg), Schareck und Klar (beide Rostock) sind hier nur beispielhaft erwähnt.

