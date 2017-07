Bettler liefern bei der Polizei in Neumarkt Bares ab

NEUMARKT - Eine Gruppe von Bettlern hat einen stattlichen Bargeldbetrag aufgebracht, um ein Mitglied vor dem Vollzug eines Haftbefehles zu bewahren.

Nicht bettelarm war eine Gruppe von Bettlern in Neumarkt: Sie löste ein Mitglied aus, dem Haft drohte. © Daniel Reinhardt



Die Polizeiinspektion Neumarkt erhielt die Mitteilung, dass sich vor einem Supermarkt in Neumarkt in der Nürnberger Straße Bettler aufhielten. Eine Polizeistreife traf zwei osteuropäische Frauen im Alter von 48 und 54 Jahren an und kontrollierte sie.

Dabei wurde festgestellt, dass gegen die 54-Jährige ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Würzburg wegen Erschleichens von Leistungen und Betrugs vorlag. Der Kolonnenführer der Bettlergruppe konnte den geforderten Betrag von 678,50 Euro vorbeibringen, um den Haftbefehl abzuwenden.

