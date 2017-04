Bewährter Vorstand lenkt Geschicke der CSU Lauterhofen

Lauterhofen: Kölbl, Spitz, Springs und Benzinger bleiben im Amt — MdEP Albert Deß sprach über Brexit und Türkei

LAUTERHOFEN/BRUNN - Neuwahlen und Ehrungen langjähriger Mitglieder standen im Mittelpunkt der Jahresversammlung des CSU-Ortsverbands Lauterhofen im Gasthaus Gruber.

Die CSU Lauterhofen hat langjährige Mitglieder mit Urkunden für ihre Treue und ihr Engagement ausgezeichnet. © Foto: Jutta Riedel



Der erste Vorsitzende Stefan Kölbl bleibt im Amt ebenso wie die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Erwin Spitz und Martin Springs. Helmut Benzinger wurde zum dritten Stellvertreter gewählt.

Schatzmeister bleibt Sebastian Moosburger, neuer Schriftführer ist Matthias Meier. Beisitzer bleiben Christian Hierl, Dietmar Ehrnsberger, Eduard Geitner und Georg Deinhard, Walburga Gottschalk und Egon Deinhard übernehmen weiterhin die Kassenprüfung.

Delegierte für die Kreisvertreterversammlung sind Erwin Spitz, Helmut Benzinger, Stefan Kölbl, Markus Polster und Michael Gottschalk, Ersatzdelegierte sind Oswald Hollweck, Egon Deinhard, Georg Deinhard und Walburga Gottschalk.

Kölbl erinnerte in seinem kurzen Rückblick an ein "im großen und ganzen sehr ruhiges Jahr". Ein Highlight war der Besuch von Heimat- und Finanzminister Markus Söder beim politischen Frühschoppen zum 40. Volksfest in Lauterhofen. Erfreut äußerte sich der Vorsitzende über die pünktliche Eröffnung des Norma-Marktes im November.

Ehrengast MdEP Albert Deß äußerte sich "fast ein bisschen neidisch" über den zahlenmäßig gut aufgestellten Ortsverband mit mehr als 60 Mitgliedern und dankte allen, die bereit sind, wieder ein Amt zu übernehmen, das sei heutzutage nicht selbstverständlich.

Deß erinnerte an die römischen Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft von "überwiegend konservativen älteren Politikern", die einen anderen Weg als Krieg versuchen wollten. Das sei "eigentlich gelungen", so Deß. Aus dem kriegerischsten Kontinent sei hier "mit der friedlichste" geworden, "wir werden von außen bewundert".

Weitere Themen, die Deß ansprach, waren die Entwicklungshilfe, die ausgeweitet werden müsse, die Tier- und Umweltschützer, "die nicht global denken", die Agrarpolitik als seinen eigenen Schwerpunkt in Brüssel und das Handelsabkommen CETA, das er befürworte.

Sicher ist der Politiker, dass die "Schulz-Euphorie" sicher wieder "abflachen" werde, "keine Alternative zu Merkel".

Verdiente Mitglieder

Geehrt wurden für 40 Jahre Mitgliedschaft: Georg Deinhard aus Deinschwang, langjähriges Mitglied im Gemeinderat, Vizebürgermeister und Vorsitzender des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Pettenhofener Gruppe und Vorsitzender des CSU-Ortsverbands Deinschwang bis zur Eingliederung nach Lauterhofen, Josef Lehmeier aus Lauterhofen, Eduard Hirschmann aus Deinschwang und Wirt Karl Sichert aus Ballertshofen; für 20 Jahre: Stefan Kölbl aus Niesaß, Alexander Götz und Maria Götz aus Lauterhofen; für 15 Jahre: Christian Graf aus Brunn.

JUTTA RIEDEL