Bewegender Abschied von Monsignore Richard Distler

Der Neumarkter Dekan geht in den Ruhestand - Erfüllung gefunden

NEUMARKT - Durch ein Spalier aus 120 Ministranten schritt Monsignore Richard Distler langsam dem Ausgang entgegen, hinaus aus seiner geliebten Hofkirche. Sicher kein leichter Gang für den katholischen Dekan nach 28 Jahren in Neumarkt. Doch bereiteten ihm die Mitarbeiter der Pfarrei zu Unserer lieben Frau und die vielen Gläubigen gestern einen bewegenden und heiteren Abschied in den Ruhestand.

Der Tag des Abschieds war auch ein Tag der Freude und der Dankbarkeit für Monsignore Richard Distler. Foto: Horst Linke



"Als die Zeit erfüllt war": Zum letzten Mal als Neumarkter Dekan feiert Richard Distler am Sonntagvormittag die Kommunion mit seiner Pfarrgemeinde, wandeln sich unter seinen Händen Brot und Wein in das Blut und den Leib Christi. Hoch über dem Altar hängt ein Schild mit einem Psalm Davids, der als Motto der Verabschiedung gewählt wurde. Und neben den Jahreszahlen 1989 und 2017 steht einfach nur: "Danke".

Im Dank denkt auch Distler (71) an jene 28 Jahren in der Hofpfarrei, davon 24 Jahre als Dekan, zurück. "Ich danke an die Berufung nach Neumarkt im April 1989", sagt er in seiner Abschiedspredigt. "Damals suchte ich eine erfüllende Aufgabe als Pfarrer und Priester. Und ich habe sie hier gefunden."

Die vielen Begegnungen in fast drei Jahrzehnten, mit Kindern, Jugendlichen und Familien, mit Alten und Kranken, haben ihm immer wieder eines gezeigt: "In jedem Menschen, egal welchen Glaubens, ist etwas vom Glanz Gottes zu entdecken."

Besonders stark in jungen Menschen. So sind es auch die Kinder aus den Kindergärten und Horten der Pfarrei, die den Gottesdienst mit Liedern, Tanz, Spiel und Fürbitten bereichern. Pfadfinder und 120 Ministranten säumen den Chor der Hofkirche; darunter viele Ehemalige.

Weinstock für neues Domizil

Monsignore Distler erinnert aber auch an 21 Kapläne und Pastoralpraktikanten unter seiner Ägide, an fünf Gemeindereferenten und viele Mesner, dankt Dekanatsreferent Christian Schrödl. Und – last but not least, ganz im Gegenteil – seiner Pfarrhaushälterin Elisabeth Harrer, die "mir 37 Jahre lang zur Seite gestanden" ist. Mit ihr zieht Distler nun nach Meckenhausen.

Mit einem Oberpfälzer Tanz erfreuten die Kinderarche Dekan Monisgnore Richard Distler gleich zu Beginn des Abschiedsgottesdienstes. Mit 71 Jahren geht der katholische Geistliche in den Ruhestand. In der voll besetzten Hofkirche bereitete ihm seine Gemeinde einen bewegenden Abschied. Foto: Foto: Horst Linke



Am Nachmittag verabschiedet der Eichstätter Generalvikar Isidor Vollnhals Pfarrer Distler bei einer feierlichen Vesper, die von der Männerschola gestaltet wird. Danach geht es hinüber in den Reitstadel zu einem Festakt mit geladenen Gästen, der bis weit in den Sonntagabend dauert.

