Bewegte Bilder aus Mistelbach

Neu: Digitaler Schaukasten in der Neumarkter Rathauspassage - vor 24 Minuten

NEUMARKT - Städtepartnerschaft 4.0: Die Verbindung zwischen Neumarkt und Mistelbach ist nun auch digital aufgemöbelt worden. Die Mistelbacher Partnerschaftsreferentin Dora Polke hat in diesen heißen Tagen im zum Glück kühlen Rathausdurchgang einen Monitor der besonderen Art eingeschaltet.

Die Partnerschaftsreferenten Dora Polke und Helmut Jawurek vor dem neu gestalteten Schaukasten der Partnerstadt Mistelbach in der Rathauspassage. Foto: Horst Linke



Das Schaufenster im Rathaus dient schon lange dazu, um Neuigkeiten oder Wissenswertes rund um die Partnerschaft von Neumarkt und Mistelbach zu präsentieren. Da wird für das Stadtfest in Mistelbach geworben oder für die internationalen Puppenspieltage, es gibt Bildstrecken von gemeinsamen Ausflügen mit den Mistelbachern, als die zur Feier 35 Jahre Partnerschaft in Neumarkt waren, und mehr.

"Das ist aber eine recht statische Angelegenheit gewesen bisher", sagt Helmut Jawurek, das Neumarkter Pendant zu Dora Polke. "Wir haben Bilder oder Plakate in den Kasten gehängt – und da hingen die, bis sie ausgetauscht worden sind." Die Auswahl zu klein, die Präsentation nicht unbedingt dem Stand der Technik 2018 geschuldet.

Jawurek sann auf Abhilfe und die wurde nun geschaffen. Im Schaukasten prangt jetzt ein großer Flachbildschirm, der in Endlosschleife preisgibt, was man zur Partnerschaft und vor allem ihrer Pflege so alles wissen kann.

Im Moment laufen 172 Bilder vom Festakt in Neumarkt, dazu kommen Videos aus Neumarkt und Mistelbach mit Bezug zur Partnerschaft. Neu hinzukommen werden in den nächsten Tagen dann die Bilder und Filme von der Partnerschaftsfeier in Mistelbach, die dieses Wochenende steigt.

Bürgerfahrten in Planung

Per Video, schweben Jawurek und Polke vor, kann man in Neumarkt auch die Puppenspielertage bewerben oder andere Ereignisse in der Partnerstadt. Nebenaspekt: Weil der Schaukasten offen verbaut ist, kann der Zuschauer direkt davor auch den Ton der Videos hören.

Und, sagt Jawurek, er plane Bürgerfahrten von Neumarkt nach Mistelbach, um die Kontakte weiter zu vertiefen. Die Stadt würde zu den Reisekosten zuschießen, um Bürger aus beiden Städten einander noch näher zu bringen. Aufgeschlossen zeigten sich beide Partnerschaftsreferenten auch gegenüber dem Gedanken, über den Monitor in Neumarkt eine Live-Cam in der Partnerstadt anzusteuern und umgekehrt. Dann könnten die Neumarkter in regelmäßigem Rhythmus verfolgen, was gerade auf dem Mistelbacher Stadtplatz so los ist und umgekehrt.

In Neumarkt lässt sich der Rathausplatz schon im Netz sehen. Das alles sei aber noch eine Frage der technischen Umsetzung, waren sich beide einig.

