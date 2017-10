"Bewusst genießen" in Freystadt

Die Stadt, der Verein "Wir leben Freystadt" und die Freystädter Gastronomie laden zu einer Aktionswoche ein - vor 1 Stunde

FREYSTADT - Gute Nachricht für alle, die gerne Neues kennenlernen: Die Stadt Freystadt, der Verein "Wir leben Freystadt" und die Freystädter Gastronomie laden vom Donnerstag, 26. Oktober, bis einschließlich Sonntag, 5. November, zur Aktionswoche "Bewusst genießen" ein.

Alexander Dorr, Katharina Bruckschlögl, Koch Gocha, Johannes Pietsch, Cornelia Krause, Beate Schiller und Alexandra Brandl (v. li.) stellten die Aktionswoche vor. © Foto: Anne Schöll



"Wir hatten schon immer im Hinterkopf, mit den örtlichen Gastronomen etwas zu machen", erklärt Bürgermeister Alexander Dorr. Bewusst genießen werde in unserer Zeit immer wichtiger. Viele wollen einfach nicht "auf die Schnelle" essen. "Wir wollten was Besonderes machen, weil gesunde Ernährung als Thema immer größer wird", beschreibt Cornelia Krause, die Vorsitzende des Vereins "Wir leben Freystadt", die Anfänge der Aktion.

Mit im Boot sind vier Freystädter Gastbetriebe. Im Café Beck ist israelische Küche angesagt. Hier zaubert Koch Gocha, der zwölf Jahre in Israel gelebt hat, orientalisches Flair auf den Teller, unter anderem mit Hummus, einer Spezialität aus pürierten Kichererbsen, Sesam-Mus, Olivenöl und Gewürzen. Gemüse aus südlichen Gefilden sind ein Thema und Fleisch, gerne mal etwas anders gewürzt.

Wirtin Beate Schiller vom Restaurant Franziskus spezialisiert sich auf eine tolle Knolle, die rote Beete oder, wie sie im süddeutschen Raum genannt werden, Rote Rüben. Wie schmackhaft dieses vielseitige Power-Gemüse sein kann, will sie ihren Gästen unbedingt in allen möglichen Varianten vermitteln. "Wie aus Omas Garten", betitelt Wirt Johannes Pietsch seine Idee. Er bringt alte Gemüsesorten wie Pastinake, Schwarzwurzel, Steckrübe oder Süßkartoffel in Pfanne und Topf, hat dafür peppige Rezeptideen herausgesucht und ausprobiert, serviert alles mit Fleisch und Fisch. Der vierte im Bunde ist die Pizzeria Laida mit Vollkornprodukten und ihren wertvollen Inhaltsstoffen. Wie lecker italienische Pasta mit Vollkornnudeln schmeckt, kann der Gast hier erfahren.

Neben dem kulinarischen Feuerwerk gibt es einen weiteren Höhepunkt, ein Preisausschreiben. Zum Essen erhält der Gast einen Losabschnitt, den er vor Ort ausfüllen soll. Bei der "Freyzeit", die wieder am ersten Samstag im November, heuer am 4. November, stattfindet, werden die Gewinner gezogen. Der erste Preis ist ein Wellness-Wochenende. Weiter gibt es mehrere Geldpreise zu 50 Euro und 25 Euro sowie Freikarten für eine Veranstaltung im Spitalstadl.

ANNE SCHÖLL