Beziehungsdrama in Deining: Ex-Frau mit Erschießen gedroht

Nach Streit rastete Mann aus - Von SEK auf Campingplatz festgenommen - vor 1 Stunde

DEINING/SIPPPELMÜHLE - Beziehungsdrama in Deining: Ein Mann bedroht seine getrennt von ihm lebende Frau, droht, sie mit einem Gewehr zu töten. Ein Sondereinsatz-Kommando der Polizei stellt den 54-Jährigen am Campingplatz Sippelmühle und nimmt ihn fest.

Der Bereich um den Wohnwagen des Mannes war weiträumig mit Flatterband abgesperrt. Foto: Wolfgang Fellner



Das Drama hatte am Montag gegen 17.25 Uhr seinen Verlauf genommen: Da suchte ein 54-Jähriger seine Ex-Ehefrau in ihrer Wohnung in Deining auf. Im Verlauf der Unterhaltung schlug er auf die Frau ein, die dabei leicht verletzt wurde, und verließ die Wohnung.

Auf der Straße schlug er noch auf den Pkw der Ex-Ehefrau ein und beschädigte ihn. Weiter drohte er, dass er alle mit einem Gewehr umbringen werde. Auf dem Handy der Frau gingen in der Folge mehrere Nachrichten per Whatsapp ein, in denen der Mann drohte, dass er eine scharfe Waffe habe.

Der Beschuldigte wurde im Rahmen der Fahndung, bei der auch ein Suchhubschrauber zum Einstz kam, auf dem Campingplatz an der Sippelmühle entdeckt. Dort konnte er beim Verlassen seines Wohnwagens überwältigt und festgenommen werden. Der 54-Jährige leistete dabei erheblichen Widerstand. Sowohl der Beschuldigte als auch die eingesetzten Beamten blieben unverletzt.

Die Sachbearbeitung wurde von der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernommen. Offen blieb bisher, ob der Mann, der später in die Polizeiinspektion Neumarkt zur Vernehmung kam, im Besitz eines Gewehres war. Die Spezialisten der Kripo durchsuchten noch in der Nacht den Wohnwagen und den Bereich um diesen herum; alles war mit Flatterband gesichert.

