BFV zeichnet den TSV Mörsdorf aus

Goldene Raute mit Ähren ist der Lohn für hervorragende Arbeit - vor 31 Minuten

FREYSTADT/MÖRSDORF - Vor zwölf Jahren ist der TSV Mörsdorf zum ersten Mal mit dem Gütesiegel des Bayerischen Fußballverbandes in Silber ausgezeichnet worden. Die Bemühungen wurden kontinuierlich fortgesetzt, so dass nun ein weiteres Mal Silber und zwei Mal Gold die Höchststufe, die Goldene Raute mit Ähre, ins Haus gekommen sind.

Mike Schrödel-Imhof (3.v.re.) überreichte an Thomas Hofbeck die „Goldene Raute mit Ähre“ des Bayerischen Fußballverbandes. © Foto: Anne Schöll



Als Repräsentant des Bayerischen Fußballverbandes war Kreisehrenamtsbeauftragter Mike Schrödel-Imhof vom Kreis Neumarkt-Jura bei der Weihnachtsfeier des TSV Mörsdorf anwesend, um diese hochrangige Auszeichnung an den TSV-Vorsitzenden Thomas Hofbeck zu übergeben.

Er informierte, die Auszeichnung werde nach einem Punktesystem bewertet, in dem Themen wie Breitensport, Jugendarbeit, Gesundheitsförderung und Ehrenamt dominieren. Die Basis für diese Erfolge legten die Menschen im Hintergrund. "Mörsdorf ist ein Vorzeigeverein mit einer tollen Sportanlage und -halle", lobte Schrödel-Imhof. Im Kreis Neumarkt-Jura gebe es 204 Fußballvereine. Knapp 15 Prozent davon seien mit der "Goldenen Raute mit Ähre" ausgezeichnet.

In seiner Rückschau erklärte Hofbeck, es sei ein arbeitsreiches Jahr mit der Sanierung und dem Ausbau des TSV-Sportgeländes gewesen. Über 70 freiwillige Helfer und einige Firmen haben über 1500 Arbeitsstunden in die Maßnahmen investiert. Auf das Endergebnis könne der Verein stolz sein, so Hofbeck. Die baufälligen Tennisfelder sind beseitigt. Nun gebe es Trainings- und Spielfelder für die Nachwuchsmannschaften und eine moderne Flutlichtanlage. Was auch nicht selbstverständlich ist: Die Jugendplätze können Kinder und Jugendliche nutzen, wenn kein Trainings- oder Spielbetrieb ist.

Zum Sport selbst sagte Hofbeck, das Gelände im Sommer und die Halle im Winter sind voll ausgelastet und kommen gelegentlich an ihre Kapazitätsgrenzen. "Das zeigt, dass sich der Aufwand des TSV lohnt", so sein Fazit. Im kommenden Jahr wird Mörsdorf der Ausrichter der Pfingst-Stadtmeisterschaft sein. Für das Rahmenprogramm sind am Freitag, 7. Juni, die Well-Brüder, eine Nachfolgegruppe, die sich aus der Biermösl-Blosn gebildet hat, engagiert worden. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf zu den Öffnungszeiten im Sportheim des TSV.

ANNE SCHÖLL