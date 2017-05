Bier schmeckt den Neumarktern seit 700 Jahren

NEUMARKT - Bierfreunde haben in Neumarkt die Auswahl: In nicht vielen Städten dieser Größe sind drei Brauereien ansässig. Darüber war bei der Stadtführung für Jedermann mehr zu erfahren.

Stadtführer Herbert Hauser führte seine rund 25 Gäste zu den Meilensteinen der über 700-jährigen Neumarkter Brauereigeschichte. © Foto: Julian Münz



Passend zum bevorzugten Getränk vieler am Vatertag ging es um die Geschichte des Bieres in der Stadt. Daher fand die eigentlich als "Sonntagsführung" ausgewiesene Veranstaltung dieses Mal ausnahmsweise am Vatertag statt.

Stadtführer Herbert Hauser führte die etwa 25 Gäste gut gelaunt an einigen Meilensteinen der über 700-jährigen Neumarkter Brauereigeschichte vorbei; er lockerte die Führung auch immer wieder mit kleinen Gedichten zum Thema auf. So erfuhren die Zuhörer unter anderem, dass es in Neumarkt im 19. Jahrhundert noch einige Brauereien mehr gab, dass die Bräugasse nicht ohne Grund so heißt und dass allein in Neumarkt schon zwischen 50 Biersorten unterschieden werden kann.

Probieren geht über Studieren

Hauptsächlich spielte sich die Führung in der Altstadt ab, wo die Gruppe auch einen Blick in den am Donnerstag eigentlich geschlossenen Glossner-Brauereigarten werfen konnte. Anschließend an die 90-minütige Führung hatten die Gäste die Gelegenheit, das Gelernte anzuwenden und die verschiedenen Biersorten selbst einmal auszuprobieren. Dafür kehrte die Gruppe bei Stadtarchivar Frank Präger im Bürgerhäusl an der Stadtmauer ein.

Nachdem sich die Gäste so gestärkt hatten, sollten sie zum Ende auch nicht mit leeren Händen nach Hause gehen: Jeder Zuhörer bekam zum Abschluss ein Bierglas, auf dem die drei Neumarkter Brauereien mit ihrem Emblem repräsentiert sind.

Wer ebenfalls die Neumarkter Biergeschichte genauer kennenlernen möchte, kann es bei einer privaten Führung tun: zu buchen für 60 Euro, für maximal 30 Personen.

