Jubiläen, Geburtstage, Auszeichnungen: In dieser Bildergalerie werden Menschen aus dem Landkreis Neumarkt beim Namen genannt.

Viele Fund- und Abgabetiere warten im Tierheim an der Langen Gasse in Neumarkt auf ein neues Frauchen oder Herrchen.

Freunde des betagten Blechs zogen am Sonntag auf den Mariahilfberg in Neumarkt: Mehr als 100 Mopeds, Autos und Traktoren nahmen an der dritten Oldtimer-Wallfahrt teil.