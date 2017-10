Jubiläen, Geburtstage, Auszeichnungen: In dieser Bildergalerie werden Menschen aus dem Landkreis Neumarkt beim Namen genannt.

Die Rahmenhandlung des Schlager-Musicals „Ab in den Süden“ nimmt nach allen Verwicklungen ein harmonisches Ende – nicht ohne ein ganzes Feuerwerk an Hits und Gassenhauern in dem Neumarkter Reitstadel abzufeuern.