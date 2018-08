Biker gerät in Gegenverkehr: Tödlicher Unfall bei Amberg

52-Jähriger erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen - vor 1 Stunde

URSENSOLLEN - Großeinsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am frühen Sonntagabend nahe Ursensollen (Lkr. Amberg-Sulzbach): Ein Motorradfahrer geriet auf einer Kreisstraße in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem VW Touran zusammen. Für den 52-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Der Mann aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach war gegen 18 Uhr mit seinem Motorrad auf der Kreisstraße AS4 von Ursensollen kommend Richtung Norden unterwegs. Kurz vor der Unterführung zur A6 geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn.

Dort stieß er mit einem entgegenkommenden VW Touran zusammen, an dessen Steuer ein 48-Jähriger saß. Der Motorradfahrer verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen eines Notarztes noch an der Unfallstelle. Der Pkw-Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Ein Gutachter kam zur Klärung der Unfallursache an die Kreisstraße, außerdem wurden die beteiligten Fahrzeuge sichergestellt. Am Auto entstand ein Totalschaden von rund 15.000 Euro, am Motorrad in Höhe von 3000 Euro. Neben dem Rettungsdienst war auch die örtliche Feuerwehr aus Ursensollen im Einsatz. Die Kreisstraße war zur Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Polizei richtete eine örtliche Umleitung ein.

