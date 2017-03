Biker prallt bei Freystadt frontal auf Auto

FREYSTADT - Am Donnerstagabend ereignete sich bei Freystadt ein schwerer Unfall. Leidtragender war ein Biker, den ein Autofahrer beim Linksabbiegen schlichtweg übersehen hat.

Die KTM prallte auf den abbiegenden BMW. Der Fahrer verletzte sich beim Sturz schwer. © Anne Schöll



Um 18.55 Uhr befuhr ein 59-jähriger Mann mit seinem BMW die Staatsstraße 2237 von Freystadt kommend in Richtung Neumarkt. Beim Linksabbiegen in die Staatsstraße 2237 in Richtung Rohr - in Höhe der Freystädter Wallfahrtskirche - missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden 56-jährigen Motorradfahrers.

Der BMW und die KTM/Superduke 1290 SE prallten frontal zusammen. Der Biker wurde nach vorne über das Krad auf die Motorhaube des Pkw und anschließend auf die Fahrbahn geschleudert.

Er wurde dabei schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Klinikum eingeliefert, der angeforderte Rettunsghubschruber wurde nicht benötigt. Die Feuerwehr Freystadt sicherte die Unfallstelle ab und leitete aufgrund der Totalsperrung der Fahrbahn für rund zwei Stunden den Verkehr um. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

