Bilderreise nach Irland im Spitalstadl

Freystadt: Am Dienstag mit Manfred Klier auf die Grüne Insel - vor 1 Stunde

FREYSTADT - Eine digitale Bilderschau von Manfred Klier aus Heideck gibt es am Dienstag, 17. Januar, um 19.30 Uhr im Künstlertreff im Freystädter Spitalstadl zu sehen.

Eine digitale Bilderschau von Manfred Klier aus Heideck gibt es am Dienstag, 17. Januar, um 19.30 Uhr im Künstlertreff im Freystädter Spitalstadl. © privat



Der Reisebericht beginnt in Dublin, der quirligen Hauptstadt der Republik Irland, und geht nach Belfast, der Hauptstadt Nordirlands. In der Stadt Londonderry führen überdimensionale Wandbilder die Schrecken der „Battle of Bogside“ aus dem Jahr 1969 vor Augen.

Die Basaltsäulen des „Giant’s Causeway“ sollen der Sage nach vom Riesen Finn ins Meer gerammt worden sein. Die Bilderbuchlandschaft im Glenveagh Nationalpark und die Klosterruinen von Clonmacnoise am Fluss Shannon lassen in die Geschichte und in die abwechslungsreiche Landschaft Irlands eintauchen.

Der Besuch eines Gottesdienstes in einer deutschen Kirche in Dublin und später ein „Guiness“ in einem der vielen Pubs runden den Irlandaufenthalt ab.