Bilderreise zu Europas mystischen Stätten

Hartmut Krinitz zeigt Multivisionsshow "Magische Orte" am 3. Februar in Neumarkt - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Am 3. Februar 2018 zeigt der Fotograf Hartmut Krinitz seine neueste Multivisionsshow "Magische Orte" um 20 Uhr im Johanneszentrum in Neumarkt.

Hartmut Krinitz’ Bilderreise führt auch zu den Steinkreisen und Dolmen in den weiten Landschaften Großbritanniens, Irlands, Portugals und Schwedens. © Foto: Hartmut Krinitz



Hartmut Krinitz ist zweifelsfrei einer der besten Fotografen und Referenten auf dem Gebiet der Fotoreportagen. Schon mehrfach wurde er für mit dem Prädikat LeicaVision ausgezeichnet, das für herausragende Fotografie und Rhetorik steht. In grandiosen Bildern, unterlegt mit Originaltönen und Live-Kommentaren, dargeboten auf Großbildleinwand, nimmt er seine Zuschauer mit auf eine abenteuerliche Reise zu den mystischen Stätten Europas.

Stonehenge, Mont Saint-Michel, Meteora und Carnac. Das sind Orte, an denen sich unsere Ahnen versammelt, gefeiert, Rituale zelebriert und Kontakt zu den Göttern und Geistern gesucht haben. Und so unerreichbar entfernt manche von ihnen liegen, fühlen sich viele Menschen dennoch bis heute von ihnen angezogen.

Auf der Suche nach ihrem Geheimnis bewältigte Hartmut Krinitz hunderte von Kilometern zu Fuß, mit dem Boot, dem VW-Bus, auf Pferden und Eseln. Bekannt für seine extreme Geduld, das perfekte Licht abzuwarten, um ein Motiv atemberaubend schön in Szene setzen zu können, dauerte es ganze zehn Jahre, bis diese einzigartige Fotoreportage seinen Ansprüchen genügte.

Entstanden sind unglaubliche Eindrücke von Reisen zu weltbekannten Monumenten und längst vergessenen Stätten. Von Stationen wie dem griechischen Berg Athos über die Bretagne zu winddurchwehten Inseln im Nordatlantik und von Lappland über Deutschland weiter nach Galizien, nach Finisterre, und weit darüber hinaus bis ans Ende der Welt. Krinitz besuchte Steinkreise und Dolmen in den weiten Landschaften Großbritanniens, Irlands, Portugals oder Schwedens, Felszeichnungen am Polarmeer und in den Alpen, Klöster und Burgen an uralten Versammlungsplätzen, mystische Gipfel und Kaps, an denen mit dem letzten Schritt auch die ewige Suche des Menschen endet. Aber Hartmut Krinitz porträtiert auch die Menschen, die in der Nähe leben oder sich intensiv mit den Orten befassen, weil der Bann sie nicht mehr loslässt.

