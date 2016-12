Bildkalender zeigt die schönsten Seiten von Deining

Bürgermeister Alois Scherer präsentierte den Terminplaner der Gemeinde für 2017 - vor 1 Stunde

DEINING - Die Gemeinde Deining hat den Bildkalender 2017 an alle Haushalte verteilt. Er hat das Leitmotiv „Landschaften“ und enthält alle wichtigen Jahrestermine.

Bürgermeister Alois Scherer, Alfred Traub, Melanie Moosburger (vorne von links), Nicolas Keckl und Melissa Meyer stellen die Neuauflage des Deininger Bildkalenders vor. © Foto: Sturm



Bürgermeister Alois Scherer, Alfred Traub, Melanie Moosburger (vorne von links), Nicolas Keckl und Melissa Meyer stellen die Neuauflage des Deininger Bildkalenders vor. Foto: Foto: Sturm



Wie Bürgermeister Alois Scherer bei der Vorstellung des Jahreskalenders sagte, ist der Kalender in einer Auflage von 1950 Stück jedem Haushalt zugekommen. Er ist kostenlos und somit laut Scherer ein Weihnachtsgeschenk von der Gemeinde an die Bürgerinnen und Bürger.

Der Kalender enthält neben den Veranstaltungsterminen für das Jahr 2017 und den Abfuhrplänen für den Gelben Sack und die Papiertonne auch noch genügend Platz für das Eintragen von eigenen Terminen.

Farben des Herbstes

Darüber hinaus glänzt der Kalender mit Aufnahmen des Deininger Fotografen Nicolas Keckl. Jedes der Monatsblätter ziert ein Landschaftsmotiv aus dem Gemeindebereich.

Da gibt es beispielsweise Sommerimpressionen in Leutenbach, Farben des Herbstes in Döllwang, Getreideernte bei Waltershof, Gewitterwolken über Deining, Windräder beim Waldgebiet Zieger, das Zellerbachtal oder den Kreuzberg. Für Satz und Layout war in bewährter Weise Alfred Taub aus Mittersthal verantwortlich.

Bürgermeister Scherer dankte ihm ebenso wie Nicolas Keckl und den beiden zuständigen Mitarbeiterinnen der Gemeinde Deining, Melanie Moosburger und Melissa Meyer, für das Zustandekommen des neuen Bildkalenders, der schon seit vielen Jahren von der Gemeinde aufgelegt wird.

Der Bürgermeister: „Der Kalender enthält wiederum außergewöhnlich gut gelungene Werke, welche die Gemeinde in einem etwas anderen Licht erscheinen lassen.“ Sofern weitere Kalender benötigt werden, können diese in der Gemeindeverwaltung im Bürgerbüro zu den bekannten Öffnungszeiten gerne abgeholt werden.

nas