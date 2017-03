Bionorica-Azubis mit großem Herz: Wein für guten Zweck

Auszubildende spenden an Leon Heart Foundation 10055 Euro - vor 1 Stunde

NEUMARKT - 10 055 Euro für den guten Zweck: Das ist die stolze Jahresbilanz der "Phytowelt", des Lernunternehmens für Studenten und kaufmännische Auszubildende der Bionorica SE.

Über 10 000 Euro haben die Studenten und kaufmännischen Auszubildenden von Bionorica für die Leon Heart Foundation erwirtschaftet und Professor Popp jetzt in Form eines symbolischen Schecks übergeben. © Foto: privat



Über 10 000 Euro haben die Studenten und kaufmännischen Auszubildenden von Bionorica für die Leon Heart Foundation erwirtschaftet und Professor Popp jetzt in Form eines symbolischen Schecks übergeben. Foto: Foto: privat



Die Summe stammt aus dem Verkauf mallorquinischer Produkte an die Belegschaft des Herstellers pflanzlicher Arzneimittel: Orangenmarmelade, Olivenöl und Olivenpaté, Kräuteressig, Reis und Wein. Das auf diese Weise 2016 eingenommene Geld geht komplett an die Neumarkter Stiftung "Leon Heart Foundation for KIDS", dort soll es dem "Leon-Heart-Camp" zu Gute kommen.

Dazu Prof. Dr. Michael A. Popp, Gründer der Leon Heart Foundation sowie Vorstandsvorsitzender und Inhaber der Bionorica SE: "Über die Spende freuen wir uns sehr. Mit dem Camp geben wir Kindern in schwierigen Lebenssituationen eine Woche eine Auszeit vom Alltag. Wir fördern und fordern sie, ermöglichen ihnen für einen kurzen Zeitraum sorglose und abwechslungsreiche Tage. Spielen, Spaß haben, gemeinsames Kochen und Basteln, Sport machen – einfach mal Kind sein."

Am Leon-Heart-Camp nehmen 20 Kinder aus der Region Neumarkt und Nürnberg teil. Zeitweise werden die Kids vom Fußballtrainer und Topmanager Felix Magath betreut, der zugleich Vorsitzender des Stiftungsrats der Leon Heart Foundation ist. Auch die Sängerin und Produzentin Natalia Klitschko sowie die Opern- und Musicalsängerin Anna Maria Kaufmann, beide im Stiftungsbeirat, werden im Leon-Heart-Camp vorbeischauen. Ebenso Prof. Popp, der die Leon Heart Foundation for KIDS im Jahr 2007 gründete, die damals noch Phytokids-Stiftung hieß.

Rund zwei Millionen Euro hat seine Stiftung bis heute in medizinische und soziale Projekte investiert. Da die Personal- und Verwaltungskosten der Stiftung vollständig von Bionorica gespendet werden, fließt jeder gespendete Euro ohne Abzüge direkt in die Projekte.

Zugang zu Bildung

Die Leon Heart Foundation hilft nachhaltig Kindern sowie Jugendlichen durch die vier Säulen: medizinische Versorgung, Restaurierung und Instandsetzung, Errichtung von Therapie- und Spielräumen sowie Zugang zu Bildung. "Dazu gehören beispielsweise die kinderfreundliche Gestaltung von Räumen in einer sonst kargen Krankenhausumgebung, die Bereitstellung wichtiger medizinischer Geräte oder auch das Finanzieren von Bildungsmöglichkeiten. Zu Letzterem zählt beispielsweise das ‚grüne Klassenzimmer‘, das wir in Kooperation mit Schulen auf Mallorca durchführen. Schüler erleben heimische Heilpflanzen und Kräuter mit allen Sinnen und lernen so, der Natur mit mehr Verständnis und Respekt zu begegnen", erklärt Prof. Popp.

Blick nach Osteuropa

Dabei liegt der Fokus der Unterstützung neben Deutschland vor allem auf osteuropäischen Ländern, wo Popp die Not der Kinder in Waisenhäusern und Krankenhäusern selbst erlebte. Zu nennen sind aktuell knapp 30 Projekte unter anderem in Moldawien, Kasachstan, Kirgistan, Russland, der Ukraine und Usbekistan.

nn