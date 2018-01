Bionorica begrüßt 1000. Mitarbeiter in Neumarkt

Mitarbeiterzahl in Deutschland seit 2006 mehr als verdoppelt — Allein 130 Neueinstellungen im vergangenen Jahr - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Als der Konfektionierungs-Mitarbeiter Marco Sikora seine neue Stelle bei Bionorica antrat, war das für den Hersteller pflanzlicher Arzneimittel ein ganz besonderes Ereignis – denn er ist der 1000. Mitarbeiter in Deutschland.

Marco Sikora (re.) ist der 1000. Mitarbeiter von Bionorica in Deutschland. Seit Kurzem arbeitet er in der Konfektionierung in der Unternehmenszentrale in Neumarkt. Foto: F.: Bionorica



Seit kurzem arbeitet Sikora in der Konfektionierung in der Unternehmenszentrale in Neumarkt. "Ich habe mich bewusst für Bionorica als Arbeitgeber entschieden", sagte der 26-Jährige. "Viel Positives hatte ich schon über das Unternehmen gehört. Als Ferienarbeiter im Probenzug konnte ich mich schließlich selber vom guten Miteinander im Arbeitsalltag überzeugen. Die ersten Arbeitswochen als Festangestellter waren schon sehr abwechslungsreich und ich bin stolz darauf, für ein Unternehmen zu arbeiten, das auf Wachstumskurs ist und in der Liga der pflanzlichen Arzneimittel ganz vorn mitspielt", so Sikora.

Waren im Jahr 2006 nur 401 Mitarbeiter für das Unternehmen in Deutschland tätig, nahm die Belegschaft innerhalb von zehn Jahren prozentual um 149 Prozent zu. "Wir heißen Marco Sikora stellvertretend für alle neuen Mitarbeiter herzlich willkommen", sagte Michael A. Popp, Vorstandsvorsitzender und Inhaber der Bionorica SE in Neumarkt. "Mit dem 1000. Mitarbeiter in Deutschland haben wir einen weiteren Meilenstein beim Ausbau unseres Unternehmens erreicht. Das erfüllt mich mit Stolz. Wir sind auf Fachkräfte wie Marco Sikora angewiesen."

Allein im vergangenen Jahr hat Bionorica insgesamt 130 neue Mitarbeiter eingestellt. Zudem beschäftigte das Unternehmen 55 Aushilfen sowie 49 Schüler und Studenten – für Praktika, Werkstudentenjobs oder Abschlussarbeiten.

Weltweit arbeiten derzeit mehr als 1600 Mitarbeiter an der Fortsetzung der Erfolgsgeschichte, die vor nunmehr 85 Jahren in Nürnberg begann. "Und angesichts unserer ehrgeizigen Wachstumspläne werden wir bis zum 90. Firmenjubiläum sicherlich den nächsten großen Meilenstein mit 2000 Mitarbeitern weltweit erreichen können", ist Popp zuversichtlich.

