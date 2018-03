Bionorica investiert Millionen in Neumarkt

NEUMARKT - Bionorica hat im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz verzeichnet. Der Hersteller pflanzlicher Arzneimittel steigerte sich um 17,6 Prozent auf 297,6 Millionen Euro. Das Wachstum hat Folgen für den Firmensitz Neumarkt.

Tatkräftig: Bionorica-Inhaber Michael A. Popp hat ein zweistelliges Wachstum für das kommende Jahr vorgegeben. Für dieses Ziel wird kräftig investiert. Foto: André De Geare



Rund 140 Millionen Euro hat Bionorica seit 2010 in der Kerschensteiner Straße investiert, sagte Inhaber Michael A. Popp bei der Vorstellung der Jahresbilanz (mehr im Hauptteil). Der Schwerpunkt lag dabei auf der Automatisierung und Digitalisierung in der Produktion.

Der Enkel des Firmengründers ist bekannterweise ehrgeizig und durchsetzungsstark. Ein zweistelliges Wachstum jedes Jahr gibt er seinen Mitarbeitern vor. Im Jahr2006 betrug der Umsatz noch 62 Millionen Euro, also rund ein Fünftel des heutigen Werts.

Auch dieses Jahr wird geklotzt, fließen Millionenbeträge in die Erweiterung der Produktions-, Lager- und Laborkapazitäten. Und schließlich soll auch der Neubau für die Verwaltung noch heuer losgehen. Damit ist das räumliche Wachstumspotenzial aber weitgehend ausgereizt, die angrenzenden Gewerbegrundstücke sind in Nutzung anderer Firmen.

"Der Standort Neumarkt ist in den nächsten Jahren auf jeden Fall sicher" , sagt Popp. Man habe zwar schon einmal mit dem Gedanken gespielt in den Raum München zu gehen. Aber letztlich mache dies keinen Sinn, sagt Popp, weil dort die Grundstückssituation nicht besser sei. Bisher nur ein Gedankenspiel ist eine Forschungsabteilung in Barcelona oder auf Mallorca, beides Standorte, die vielleicht attraktiv für "tolle Forscher" seien.

Das Schnupfenmittel Sinupret ist der Bestseller im Bionorica-Portfolio. Foto: Foto: André De Geare



Doch eigentlich stelle sich die Frage nach dem Firmen-Standort aktuell gar nicht. Bionorica sei offensichtlich so attraktiv, dass das Unternehmen in den vergangenen Jahren gute Manager und Wissenschaftler rekrutieren konnte. Von Neumarkt aus sind München und dessen Franz-Josef-Strauß-Airport schnell und gut zu erreichen, ebenso die nahe Großstadt Nürnberg. Zudem sei die ländliche Umgebung Neumarkts kombiniert mit den guten Schulen für Beschäftigte in der Familienphase ein gutes Argument.

Inzwischen beschäftigt Bionorica 800 Menschen in Neumarkt, das ist etwa die Hälfte aller Beschäftigten weltweit. Weil die Firma wächst, sucht Popp weitere Mitarbeiter. Derzeit sind hauptsächlich in den Labors Stellen unbesetzt.

Aktive Sorge um den Nachwuchs steht auch hinter dem Engagement für die Außenstelle der TH Nürnberg und den Studiengang "Management in der Biobranche": Popp hat von Beginn an geschoben, auch mit eigenem Geld. Denn das ist eine Bedingung des Freistaats: Neben der Kommune muss auch die lokale Wirtschaft ihren Beitrag leisten. Derzeit finanzieren 20 Unternehmen und Einzelpersonen mit 250 000 Euro jährlich zwei Professuren.

Für den künftigen Campus am Residenzplatz sind schon einige Zusagen eingeholt. Aber es mangelt noch am Geld. "Da sind wohl noch einige Gespräche notwendig", sagt Popp.

In Innsbruck ist die Zusammenarbeit mit der Universität schon weiter gediehen: Seit 2017 gibt es dort das Michael A.-Popp-Institut. Es soll die Forschung rund um die medizinische Nutzung von Pflanzenwirkstoffen bündeln. Die Kosten für die zwei Stiftungsprofessuren, bei der rund 20 Wissenschaftler und Studenten beschäftigt sein sollen, teilen sich das Land Tirol und die Michael A.-Popp-Nature-Science-Stiftung.

