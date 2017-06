Bionorica lebt den Umweltgedanken intensiv

NEUMARKT - "Die Natur ist eine Schatzkammer, und wir sind verantwortlich, dieses Potenzial und diese Vielfalt zu erhalten", so Prof. Dr. Michael A. Popp, Vorstandsvorsitzender und Inhaber der Bionorica SE. Für den Pflanzenarzneimittel-Hersteller ist der Umweltgedanke viel mehr als ein Marketinginstrument. Öko scheint an vielen Stellen im Unternehmen auf.

Bionorica achtet darauf, dass Heilpflanzen, aus denen die Wirkstoffe extrahiert wurden, später als natürlicher Dünger Verwendung finden. © Foto: Stefan Hanke/oh



Experten schätzen, dass es weltweit 20 000 Heilpflanzen für die Behandlung von Krankheiten gibt. Bisher wurden aber erst 100 erforscht. "Und 60 bis 70 Prozent der neuen Arzneimittel, die heute auf den Markt kommen, sind Naturstoffe oder von Naturstoffen abgeleitete Arzneimittel", erklärt Popp.

Doch wo kommen diese "Naturstoffe" eigentlich her? Bionorica lässt für seine Phyto-Präparate in über zehn Ländern Arzneipflanzen anbauen, beispielsweise Ampferkraut, Enzianwurzel oder Eisenkraut. Diese Arzneipflanzen sind in Bionorica-Medicamenten enthalten. Eine intakte Umwelt sei für den Anbau entscheidend. Daher unterliege die Auswahl des Saatguts, Standortbestimmungen zur Zucht der Pflanzen, Aspekte wie bedarfsgerechte Düngung und regelmäßige Bodenanalysen, der Pflanzvorgang selbst, die Ernte der Pflanzen und deren Weiterverarbeitung zum Arzneimittel strengsten Kontrollen.

Bei den Anbau-, Ernte- und Nachernteprozessen achtet Bionorica zudem auf die Einhaltung der sogenannten GACP-Standards (Good Agricultural and Collection Practices).

Gerade für ein Unternehmen wie Bionorica, das pflanzliche Arzneimittel herstellt, habe der Schutz der Umwelt und Ressourcenschonung einen hohen Stellenwert. Dies betreffe nicht nur den Anbau, sondern alle Prozessschritte: Bei der Extraktion verbrauchte Lösungsmittel würden beispielsweise als Reinigungsmittel weiterverwendet. Pflanzliche Abfallprodukte der Herstellung könnten kompostiert oder als Düngemittel eingesetzt werden.

Mittels einer neuen Dampfkesselanlage zur Prozesswärmegewinnung am Unternehmenssitz in Neumarkt spart Bionorica Erdgas und reduziert die Kohlendioxid-Emissionen jährlich um 2,1 Tonnen. Zwei pflanzenöl- und erdgasbetriebene Blockheizkraftwerke liefern mit einer Leistung von 150 und 510 KWel umweltfreundlich Wärme und Strom, unter anderem für die Herstellung der pflanzlichen Arzneimittel. Photovoltaikanlagen am Standort erbringen eine Spitzenleistung von rund 45 kWh.

Eine dieser Photovoltaikanlagen wurde auf dem Dach des hellblauen Verwaltungsgebäudes installiert. Für die Außenwand sei Beton verwendet worden, dessen Zusammensetzung, Herstellung und Gebrauch die Natur nicht belaste. Die verwendeten Materialien des Neubaus seien großteils recycelbar und stammten aus der näheren Umgebung, um die Transportwege kurz zu halten. "Das Bionorica-Verwaltungsgebäude ist ein gutes Beispiel dafür, dass Häuser heute dem Menschen dienen können, ohne die Natur zu zerstören", so Professor Dr. Michael Braungart, Leiter des Hamburger Umweltinstitutes EPEA und Ideenlieferant des Neubaus.

Über die letzten fünf Jahre hat Bionorica über 100 Millionen Euro in die Unternehmenszentrale in Neumarkt investiert und somit eine der modernsten und umweltfreundlichsten Produktionsstätten für pflanzliche Arzneimittel weltweit geschaffen.

