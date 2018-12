Bionorica-Mitarbeiter beschenken Hort-Kinder in Neumarkt

Die „Natureheart Foundation for Kids“ macht Kindern vor Weihnachten eine Freude - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die „Natureheart Foundation for Kids“, Nachfolger der von Bionorica-Chef Prof. Dr. Michael A. Popp gegründeten Phytokids-Stiftung, macht Kindern vor Weihnachten eine Freude: Unter anderem die Buben und Mädchen aus dem Kinderhort am Residenzplatz in Neumarkt durften auf Zettel schreiben, wie alt sie sind und was sie besonders gerne mögen.

Die „Natureheart Foundation for Kids“ macht Kindern vor Weihnachten eine Freude. © Günter Distler



Die „Natureheart Foundation for Kids“ macht Kindern vor Weihnachten eine Freude. Foto: Günter Distler



Die Zettel wurden in dem Unternehmen an einem Tannenbaum aufgehängt, die Bionorica-Mitarbeiter konnten sich einen aussuchen und dann ein individuelles Päckchen zusammenstellen. Die Geschenke wurden nun von Liane Klemm und Andrea Reif von der Stiftung an die begeisterten Hortkinder überreicht, die sich dafür mit einem „Lichtertanz“ bedankten. Einziger Wermutstropfen: Mit dem Auspacken müssen sie noch bis Weihnachten warten.