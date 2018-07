Bischof Gregor stellt Hofpfarrei unter Marias Schutz

NEUMARKT - Der Besuch des Eichstätter Bischofs Gregor Maria Hanke OSB gehörte zu den Höhepunkten der Feierlichkeiten des Festjahres anlässlich 600 Jahre Hofkirche.

Bischof Gregor und die anderen Geistlichen knieten vor der mit Blumen geschmückten Marienstatue nieder und sprachen Gebete, in die die Gläubigen in der Hofkirche einstimmten. © Foto: Franz Xaver Meyer



Der Oberhirte der Diözese zog mit Pfarrer Stefan Wingen, seinem Vorgänger Monsignore i. R. Richard Distler, Kaplan William, Pater Tobias Eibl vom Mariahilfberg und dem vor Kurzem zum Diakon geweihten Pastoral-Praktikanten The Hai ins vollbesetzte Gotteshaus ein. Pfalzgraf Johann alias Harald Großhauser, der die Kirche im 15. Jahrhundert mit der Mitgift seiner ersten Frau Katharina erbauen ließ, führte den Kirchenzug an. An der Hand allerdings seine zweite Frau Beatrix alias Melanie Lipka.

"Maria ist eine von uns"

Religiöser Mittelpunkt des Pontifikalamtes: Der Bischof stellte mit der Marienweihe die Pfarrei unter den Schutz der Gottesmutter. Alle Geistlichen sprachen vor der mit Blumen geschmückten Marienstatue kniend Gebete, in die die Gläubigen einstimmten. "Maria ist eine von uns. Sie führt uns", sagte der Bischof, der zum Schluss die Gedenkplatte mit der Schutzmantelmadonna segnete. Diese soll die Gläubigen auch in späteren Zeiten an das Jubiläum erinnern.

Den Gottesdienst umrahmten festlich Bläser und die vereinigten Chöre der Hofkirche und von Heilig Kreuz unter der Leitung von Regionalkantor Helmut Lehner mit der Lob-und Preis-Messe von Karl Norbert Schmid.

Pfarrer Stefan Wingen hatte eingangs die Ehrengäste begrüßt. "Das sind die Gläubigen, denn sonst wäre die Kirche ein Museum", sagte er, bevor er Bürgermeister Albert Löhner und Landrat Willibald Gailler als Vertreter von Stadt und Kreis willkommen hieß. Von der evangelischen Kirche kam Pfarrer Michael Murner, schließlich wurden in der Hofkirche etliche Jahrzehnte evangelische Gottesdienste gehalten.

Pfarrer Wingen bedankte sich bei Pfarrsekretärin Sonja Dotzler und Mesner Josef Schmid. © F.: fxm



In der Reformation habe man sich gegenseitige Verletzungen zugefügt, sagte der Bischof in seiner Predigt. "Wir bitten Gott, dass wir daraus lernen." An einem Jubiläum dürfe man sich nicht mit einem Blick zurück begnügen, sondern müsse in die Zukunft schauen. "Gott ruft uns in seine große und wunderbare Zukunft. Die Hofkirche ist ein Ort der Zukunft", sagte er. Werde Jesus der Grundstein des Lebens, dann verwandle sich etwas. "Der Kirchenbau ist gut sichtbar, aber es bedarf eines tiefen Fundaments, um zu einer intensiven Beziehung zu Jesus Christus zu gelangen", sagte der Oberhirte. Der Bauplan Gottes sei die Communio als Gemeinschaft. Lebendige Steine sollen zusammengefügt werden. Der Bischof forderte die Gläubigen auf, neue Bausteine zu gewinnen, damit die Kirche lebendig bleibe.

Bei Pfarrsekretärin Sonja Dotzler und Mesner Josef Schmid bedankten sich der Bischof und Pfarrer Wingen für 20-jährige Tätigkeit. Rechtzeitig zum Jubiläum war der neue Kirchenführer aus dem Verlag Schnell & Steiner fertig geworden. Der Bischof bekam das erste Exemplar.

Das Kirchenjubiläum mündete bei strahlendem Sonnenschein in ein großes Pfarrfest auf dem Residenzplatz. Das Mittagessen gab es dank eines Gönners umsonst. Die Spenden kommen der Renovierung des Kirchendaches und des Turmes zugute.

Am Nachmittag sorgte bei Kaffee und Kuchen ein buntes Programm für Unterhaltung bei Jung und Alt, Groß und Klein. Die Werkvolkkapelle spielte auf, die Kindertagesstätten erfreuten mit Aufführungen und die Ministranten luden zu einem Quiz ein. Kirchenpfleger Franz Pröbster bot eine spezielle Führung durch die Hofkirche. Die Hofpfarrei präsentierte sich als vitale Gemeinschaft.

FRANZ XAVER MEYER