Bistro im Neumarkter Bahnhof schließt doch (noch) nicht

Die Bahn hat es sich erst einmal anders überlegt: Hildegard und Heinz Heßlinger machen im neuen Jahr weiter - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Dem Ehepaar Hildegard und Heinz Heßlinger fällt fast so etwas wie ein Stein vom Herzen. Am kommenden Sonntag, 31. Dezember, sollten sie das Bahnhofsbistro eigentlich zusperren, weil die Deutsche Bahn umbauen und dann die Räumlichkeiten an die österreichische Kette Yorma´s verpachten will. Vier Tage davor kam nun aus Nürnberg vom Regionalbereich "Station und Service" die Nachricht, dass sie weitermachen können.

Frische Brötchen, Schokoriegel und die Neumarkter Nachrichten mit der Eröffnungsanzeige vor 20 Jahren: Die Heßlingers befriedigen schon in aller Frühe die Grundbedürfnisse der Reisenden — und das weiter auf unbestimmte Zeit. © Foto: Meyer



"Die Statik für den Umbau muss offenbar noch genauer überprüft werden", glaubt Bäckermeister Heinz Heßlinger. Hildegard Heßlinger nimmt deshalb das Schild mit der Aufschrift ab: "Wir schließen zum 31. Dezember und bedanken uns für die langjährige Treue."

An Neujahr wird das Ehepaar Heßlinger also wie an allen anderen 365 Tagen im Jahr ihren Laden wieder wie gewohnt öffnen. Wie lange es dauert, bis sie endgültig schließen müssen, wissen beide nicht. "Den acht Beschäftigten wurde gekündigt, und wir würden jetzt wieder Personal benötigen", berichten die Heßlingers. Lotto- und Totoannahme gehen weiter, genauso der Verkauf der Tickets für den Regensburger Verkehrsverbund (RVV).

In den vergangenen Wochen wurde keine Ware mehr bestellt, und das Sortiment ist dadurch ausgedünnt. Heinz Heßlinger hängte sich aber sofort ans Telefon. "Am Samstag bekommen wir wieder neue Ware", lacht er zufrieden. Zum Sortiment gehören nicht nur Semmeln und Brezen, sondern auch Tabakwaren, Getränke und Süßigkeiten.

Anheizen im Morgengrauen

Keine Lieferanten benötigen die Heßlingers für die Backwaren. Bäckermeister Heinz Heßlinger steht nämlich jeden Tag um drei Uhr in der Frühe auf und wirft den Backofen im Bistro an, damit es rechtzeitig knusprige Semmeln, rösche Brezen, Ciabatta und vielerlei Brotsorten gibt. Auch Fleischpflanzl oder Schnitzel wandern in den Ofen. An den Werktagen wird der Shop bereits um 4.30 Uhr aufgemacht und die ersten Pendler können sich schnell mit einem "Coffee to go" oder Snacks versorgen.

Kommando zurück: Das Schild mit dem Hinweis auf die Schließung zum Jahresende wandert in den Papierkorb. © Foto: Franz Xaver Meyer



"75 Prozent unserer Kunden sind Einheimische oder Pendler", erzählt Hildegard Heßlinger, die mit ihrem Mann seit 20 Jahren das Bistro betreibt und seither ununterbrochen hinter der Ladentheke steht. Vorher war sie als Verwaltungsangestellte bei der Kfz-Zulassungsstelle beschäftigt. Sie kommt am Vormittag ins Café, ihr Mann hat dann ein paar Stunden frei und kommt spätnachmittags wieder. "Urlaub hatten wir nie und wollten ihn auch gar nicht", stimmen beide überein.

Die zweite Heimat

Hobby — das ist für die Heßlingers ein Fremdwort. Ein Tagesausflug in die nähere Umgebung oder nach München, wo Heinz Heßlinger mehrere Jahre gearbeitet hatte, das reicht ihnen. Nur einmal am Tag hält ein IC in Neumarkt gleich auf dem benachbarten Gleis 1. Um 7 Uhr morgens fährt er über Hamburg nach Kiel. "Ja, da möchte ich manchmal schon einsteigen", sagt der 71-Jährige. Aber das Bistro ruft. Es ist den Heßlingers zur zweiten Heimat geworden.

Vierzehneinhalb Stunden hat das Bistro von Montag bis Freitag offen, am Samstag und Sonntag ein paar Stunden weniger. Deshalb empfindet das Ehepaar auch ein komisches Gefühl in der Magengrube, wenn es ans Aufhören denkt, auch wenn dann vielleicht mehr Zeit bleibt für die beiden erwachsenen Kinder und die zwei Enkel. Zeit haben das Ehepaar Heßlinger und die acht Angestellten jetzt immer für ein paar nette Worte für die Kunden. Manche schütten ihr Herz aus und das Bistro wird zur Anlaufstelle für allerlei Nöte und Sorgen.

"Am Busbahnhof wurde vor vielen Jahren ein toter Ausländer gefunden, der dann bei mir in den Gang gelegt wurde, bis der Bestatter aus Dietfurt kam", erzählt Heinz Heßlinger in der Rückschau. Von Schicksalsschlägen bekommen die Heßlingers oft als erste etwas mit, wenn Züge anhalten müssen, weil sich ein Suizid ereignet hat und die Reisenden nicht wissen, wie es weitergeht. "Bis der Schienenersatzverkehr funktioniert, dauert es oft", weiß Heinz Heßlinger aus Erfahrung.

Er vermisst immer noch ein gut sichtbares Schild, wo es zur Bahnhofstoilette geht. "Jeden Tag fragen mich nämlich Leute danach", kritisiert Heinz Heßlinger.

Glückliche Gewinnerin

Eine Riesenfreude hatte eine Kundin vor einigen Jahren. Sie kaufte sich ein Bayern-Los, öffnete es sofort. "Ein Gewinn von 10 000 Euro stand darauf und wir beide wollten es kaum glauben", weiß Heinz Heßlinger über das Glück im Spiel.

Wann nun der letzte Verkaufstag ist, steht noch in den Sternen. "Es soll aber ein ganz gewöhnlicher Tag wie sonst sein, auch wenn Stammkunden schon Überraschungen angekündigt haben", lässt das Bäckerehepaar in sein Inneres blicken. Danach muss die komplette Einrichtung entsorgt werden. "Ich nehme nichts mit außer einem Emaille-Schild", sagt Heinz Heßlinger. Mit denen sind die Wände des Bistros verziert, und wenn man an einem der vier Tische sitzt, streift der Blick über die Werbung für Schokoriegel und Kaffeesorten. Die Zeit für einen der letzten selbständigen Bahnhofsbäcker in Deutschland geht dann zu Ende.

FRANZ XAVER MEYER