Bitteres Wochenende für TSV Freystadt

Badminton, 1. Bundesliga: Niederlage in Saarbrücken, Verfolger Neuhausen punktet - vor 1 Stunde

FREYSTADT - Schlechter hätte es für den TSV Freystadt am Wochenende nicht laufen können: Neuhausen, mittlerweile einziger Konkurrent im Abstiegskampf, gewinnt überraschend mit 4:3 gegen Beuel-Bonn; und Freystadt unterliegt mit 1:6 gegen Tabellenführer Saarbrücken.

Nahe dran an einem Überraschungssieg waren Johannes Pistorius (Mitte) und Pawel Pietryja gegen den Olympianeunten von Rio, Michael Fuchs, und Peter Käsbauer, deutscher Meister im Doppel. © Foto: privat



Nahe dran an einem Überraschungssieg waren Johannes Pistorius (Mitte) und Pawel Pietryja gegen den Olympianeunten von Rio, Michael Fuchs, und Peter Käsbauer, deutscher Meister im Doppel. Foto: Foto: privat



Noch beträgt der Abstand auf Neuhausen zwei Punkte. Bei noch zwei ausstehenden Spielen können sich die Oberpfälzer alles andere als sicher sein und die Entscheidung wird am letzten Spielwochenende fallen.

Die Freystädter waren ohne große Erwartungen nach Saarbrücken angereist. Gegen den 1. BCB Saarbrücken musste man gleich auf drei Stammspieler verzichten. Spielertrainer Oliver Roth und Allan Tai standen nicht zur Verfügung. Kurzfristig musste auch Julia Kunkel absagen, für die Eigengewächs Stefanie Spies die Chance bekam.

Gleich im ersten Spiel musste Freystadts Schülertrainerin Stefanie Spies mit Nanna Vainio im Damendoppel antreten. Sie verloren gegen die beiden deutschen Nationalspielerinnen Olga Konon und Isabel Herttrich erwartungsgemäß in drei Sätzen.

Besondere Begegnung

Im 1. Herrendoppel trafen die beiden Freystädter Johannes Pistorius und Pawel Pietryja auf Olympiateilnehmer Michael Fuchs und den deutschen Meister im Doppel, Peter Käsbauer. Für Pistorius war das ein besonderes Spiel, er kennt seine Gegner aus dem täglichen Training am Olympiastützpunkt in Saarbrücken und weiß um deren Schwächen und Stärken.

Pistorius/Pietryja konnten das Spiel gegen die favorisierten Saarländer offen gestalten und nach vier Sätzen stand es 2:2. Erst im Entscheidungssatz setzten sich die routinierteren Fuchs/Käsbauer mit 11:5 durch. Keine Chance hatte das 2. Herrendoppel mit Florian Waffler und Lukas Schmitt.

Dann folgten drei enge Spiele, die über die volle Distanz von fünf Sätzen gingen. Im Dameneinzel traf Nanna Vainio auf die favorisierte deutsche Nationalspielerin Olga Konon. Vainio gewann den ersten Satz mit 11:6, musste den zweiten und dritten Satz aber anschließend abgeben.

In einem spannenden Dameneinzel kam es dann zum offenen Schlagabtausch, immer wieder wechselte die Führung und Vainio gewann mit 15:14 und 12:10 die Folgesätze und sorgte für den ersten Punkt für Freystadt.

Leider blieb es bei dem Punkt, auch wenn Hannes Gerberich an einem Sieg nahe dran war. Er unterlag etwas unglücklich im Entscheidungssatz mit 9:11. Auch Lukas Schmidt hatte die Chance zu punkten. Gegen seinen ehemaligen Kollegen aus der Nationalmannschaft, Dieter Domke, führte er mit 2:1 Sätzen, verlor aber die beiden Folgesätze mit 7:11. Das abschließende Mixed ging an Saarbrücken zum 6:1-Endstand.

"Gut geschlagen"

Teammanager Stephan Pistorius: "Wir haben uns gegen das saarländische Topteam gut geschlagen, das Ergebnis spiegelt unsere Leistung aber nicht wider."

Was die Freystädter mehr beschäftigt, ist der unerwartete Sieg von Neuhausen gegen Beuel-Bonn. Sowohl Freystadt wie auch Neuhausen empfangen in heimischer Halle am letzten März-Wochenende den deutschen Vizemeister SC Lüdinghausen und den 1. BC Mühlheim.

Für Johannes Pistorius, Pawel Pietryja und Nanna Vainio geht es diese Woche gleich weiter.

Bei den German Open in Mülheim (NRW), einem Grand-Prix-Turnier mit 120 000 Dollar Preisgeld, treffen sie dann auf die Weltelite aus Europa und Asien.

nn

Mail an die Redaktion