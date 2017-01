Bizarres Versteck: Zwei Kilo Crystal an Körper geklebt

Pärchen schmuggelte Rauschgift in VW - Polizei durchsucht Wohnungen - vor 1 Stunde

WERNBERG - Am Donnerstagmittag stoppten Zollfahnder in der Oberpfalz einen VW Tuareg. Als sie den Beifahrer kontrollierten staunten sie nicht schlecht: An seinem Körper klebten mehrere Pakete der Droge Crystal-Meth. Bei der Wohnungsdurchsuchung folgte dann prompt die nächste Überraschung.

Nahe Wernberg, einem Markt im Oberpfälzer Landkreis Schwandorf, hielten Beamte am Donnerstag um 12.30 Uhr einen VW Tuareg auf der A93 an. Am Steuer des SUV saß eine 37-jährige Frau, der männliche Beifahrer war 55 Jahre alt. Als die Fahnder den Mann kontrollierten, fielen ihnen acht Päckchen auf, die mit Klebstoff an dessen Körper angebracht waren. Schnell wurde klar, was der 55-Jährige dort versteckt hatte: Der Mann hatte etwa 2,3 Kilogramm des Rauschgiftes Crystal-Meth an seinen Körper geklebt.

Der Schmuggler und auch die Fahrerin des Wagens wurden festgenommen. Außerdem stellten die Beamten den VW sicher.Im Anschluss durchsuchten Polizisten die Wohnungen der beiden und einen Geschäftsraum in Roth. Auch dort wurden die Beamten noch einmal fündig: Hier tauchten etwa 60 Gramm Crystal-Meth auf, sowie die gleiche Menge Marihuana. Auf Antrag des Staatsanwaltschaft Nürnberg/ Fürth wird das Duo dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

als