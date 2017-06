Black Birds Kelheim sind deutscher Vizemeister

Der Neumarkter Martin Schuster im Gespräch über den Titelkampf - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Black Birds Kelheim haben sich mittlerweile in ganz Deutschland einen Namen gemacht. Vergangenes Jahr sorgten sie mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft für Aufsehen, dieses Jahr fällt der Medienrummel ein wenig leiser aus: Die Blackbirds sind "nur" deutscher Vizemeister.

Die Crème de la Crème des deutschen Dartsports: Die Black Birds Kelheim haben hochkarätige Spieler im Team – auf diesem Bild feiern sie den Pokalsieg. © Foto: privat



Als vergangenes Jahr das Telefon bei Martin Schuster und seinen Teamkollegen klingelte, war am anderen Ende der Leitung nicht nur ein Vertreter der Neumarkter Nachrichten, sondern auch der Süddeutschen Zeitung oder Bild. "Der Hype war riesig, nachdem wir die deutsche Meisterschaft gewonnen hatten", erinnert sich der Neumarkter Darter.

In diesem Jahr blieb es ein wenig ruhiger. Und das, obwohl die Black Birds ihren Vorjahreserfolg fast wiederholt hätten. "Ein wenig enttäuscht sind wir schon", sagt der 27-Jährige und fügt hinzu: "Aber Vizemeister ist immer noch der Wahnsinn". Vorausgegangen war eine spannende Bundesliga-Endrunde, im Finale unterlagen die Kelheimer dem neuen Meister Kaiserslautern.

Für Martin Schuster ist seine Dartheimat in Kelheim immer noch die Erfüllung eines Traumes. "Ich fühle mich sehr wohl dort, wir haben ein sehr starkes Team." Sehr stark, das heißt im Grunde: Das Beste, was Deutschland so zu bieten hat. Deutsche Meister und Europameister sind Teil der bewährten Mannschaft.

Fast schon nebenbei erwähnt Schuster die weiteren Erfolge 2017 der Kelheimer: Sie sind bayerischer und deutscher Pokalsieger. Mit dem "Auswahlteam Bayern" belegte er bei den German Masters Platz fünf, im Einzel landete auf Platz 17 bei 500 Teilnehmern.

Bis September hat die Bundesliga Pause. Die nutzt Martin Schuster, um ein wenig kürzer zu treten. Heißt bei ihm: E-Dart spielen und sich um eines seiner sozialen Projekte kümmern: "Ich habe eine Dart AG an der St. Vincent Schule in Regensburg gegründet", berichtet er. Dort bringt er Kindern, die besondere Förderung brauchen, das Dartspielen bei.

ph