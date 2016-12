Black Gospel Angels kommen in St. Josefs-Kirche nach Neumarkt

NEUMARKT - Die Black Gospel Angels mit Gospel-Ikone Rose Watson und Gospel-Legende Queen Yahna kommen am Sonntag, 5. Februar 2017, um 18 Uhr in die Klosterkirche St. Josef in Neumarkt.

Die Black Gospel Angels mit Rose Watson und Queen Yahna gehören zu den renommiertesten Gospel-Chören weltweit und begeistern ihr Publikum mit schwungvollen a-capella-Einlagen. © Foto: privat



Wenn Legenden und Ikonen der Gospel-Kultur aufeinander treffen, dann hat 2017 gerade frisch begonnen. Denn wie schon im letzten Jahr bereichern sie auch in 2017 wieder den Start in das neue Jahr, die guten Vorsätze, den Glauben an die höhere Kraft, die alles lenkt und selbst im tiefsten Dunkel den Weg noch hell erleuchtet. Wenn man also Gottes Engel singen hört, dann sind sie endlich wieder in Deutschland: die Black Gospel Angels.

Der Chor rund um die Gospel-Legende Queen Yahna und die Gospel-Ikone Rose Watson gehört zu den besten Gospel-Chören weltweit und konnte schon im letzten Jahr das Publikum mit seiner besonderen Art begeistern. Denn nur bei diesem Chor verschmelzen der Glaube an Gott und die Liebe zur Musik zu einem Gottesdienst, der aus jeder Predigt, aus jedem Gebet, aus jeder Fürbitte ein musikalisches Meisterwerk macht.

Missionarin ihres Glaubens

Dafür sorgt vor allem Rose Watson, unter deren Regie die Black Gospel Angels agieren. Sie ist die Ehefrau eines Bischofs in Virginia und in Folge dessen fest in den religiösen Tagesablauf ihrer Gemeinde eingebunden, leitet dort den Chor und versteht sich als Missionarin ihres Glaubens. Sie stand schon auf den größten Bühnen Europas im Scheinwerferlicht und konnte sowohl in zahlreichen Musical-Produktionen als auch mit ihren spirituellen Konzerten weltweite Erfolge feiern. Zu ihrem 30-jährigen Jubiläum im Jahr 2015 wurde sie sogar von US-Präsident Barack Obama und der First Lady geehrt.

Karriere am Broadway

Mit ihr auf der gemeinsamen Bühne: Gospel-Legende Queen Yahna, die als Tochter des Bischofs J. W. Dennison in der Kirche ihres Vaters mit der spirituellen Musik groß geworden und tief mit dieser verwurzelt ist.

Auch sie blickt auf eine atemberaubende Karriere am New Yorker Broadway zurück und wurde anschließend durch ihre eigenen Gospelproduktionen auch in Europa bekannt und von der Presse sogar zur besten Darstellerin und Interpretin der Gospel-Ikone „Mahalia Jackson“ gekürt.

Tickets gibt es ab sofort an allen bekannten VVK-Stellen, etwa in der Geschäftsstelle der Neumarkter Nachrichten, Mühlstraße 5, in Neumarkt.

