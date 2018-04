Blaublütig eine Verkehrsinsel abgeräumt

REGENSBURG - Blaublütig ist ein junger Mann ins Osterfest gestartet: er räumte mit 1,7 Promille im Blut eine Verkehrsinsel ab, die er übersehen hatte. Dumm: Der Oserhase wird ihn den Führerschein nicht so schnell wiederbringen.

Am Ostersonntag hat sich in den frühen Morgenstunden in der Galgenbergstraße in Regensburg ein Verkehrsunfall ereignet. Der 24-Jährige Unfallverursacher wollte einen BMW überholen, übersah dabei aber eine Verkehrsinsel, räumte sie ab und touchierte schließlich den BMW.

Bei der Unfallaufnahme wurde durch die Polizeibeamten beim Unfallverursacher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol.

