Blick in Bildarchiv: 30 Jahre Circus Sambesi

Und Karl Nidermayer sammelt unermüdlich weiter Spenden - vor 51 Minuten

NEUMARKT - Der Circus Sambesi geht in seine 30. Saison. Wir haben den Anlass genutzt für einen ausführlichen Blick in das Bildarchiv der Neumarkter Nachrichten.

Die Nummern wurden im Laufe der Jahre immer aufwändiger und akrobatischer. © Etzold



Es ist anzunehmen, dass das Zelt auch bei den kommenden Aufführungen wieder proppenvoll werden wird. Wer selbst einmal vorbeischauen möchte: Der Circus Sambesi schlägt sein Zelt am Samstag, 27. Mai, in Lengenfeld, am Samstag, 1. Juli, in Freystadt und am Samstag, 2. September, in Neumarkt auf. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 15 und 19 Uhr.

In Neumarkt wird der 30. Geburtstag dann auch ordentlich gefeiert: mit einem Varieté (9. September), einem Musikabend mit vier Bands (15. September) und einem internen Wiedersehensabend für alle, die jemals am Circus Sambesi mitgewirkt haben.

aha/hoe