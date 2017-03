Blitzeinschlag: Wohnhaus bei Burgthann in Flammen

Sachschaden liegt nach ersten Informationen bei 500.000 Euro - vor 1 Stunde

BURGTHANN - Das Unwetter, das am Donnerstagabend über Mittelfranken fegte, ging auch am Nürnberger Land nicht vorbei: In Mimberg bei Burgthann brannte wohl nach einem Blitzeinschlag ein Wohnhaus lichterloh. Der Sachschaden ist immens.

Die Polizei spricht von einer "starken Rauchentwicklung" - und Flammen: Ein Zweifamilienhaus in Mimberg bei Burgthann brannte am Donnerstagabend lichterloh. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden aber ist enorm: Nach ersten Informationen der Feuerwehr dürfte er bei rund einer halben Million Euro liegen. Ausgelöst wurde das Feuer wohl durch einen Blitzeinschlag.

Am Donnerstagabend zog ein schweres Unwetter über Nordbayern, besonders durch Franken. Im Landkreis Würzburg fegte ein Tornado mehrere Dächer ab, Videos davon sehen Sie hier. Im restlichen Franken blieb es wohl aber ruhig, Polizei und Feuerwehr wurden - abgesehen von einer vollgelaufenen Straßenunterführung in Nürnberg - kaum zu größeren Einsätzen gerufen.

Bilderstrecke zum Thema Bilder der Zerstörung: Tornado wütet in Unterfranken Etwa 30 Häuser wurden abgedeckt, verletzt aber zum Glück niemand: Ein Tornado wütete am Donnerstagabend im unterfränkischen Kürnach bei Würzburg. Noch am Abend arbeiteten Feuerwehr und Retter an der Beseitigung der Trümmer.



Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

tl

Mail an die Redaktion