Blitzeis erwischte Verkehrsteilnehmer kalt

Polizei-Notruf registrierte 150 Meldungen — In Neumarkt gingen Passantinnen zu Boden - vor 1 Stunde

NEUMARKT/REGENSBURG - Bei frostigen Temperaturen führte einsetzender Regen in den frühen Morgenstunden zu zahlreichen Glätteunfällen auf den Oberpfälzer Straßen.

Das erste Blitzeis des Winters erwischte die Verkehrsteilnehmer (Archivfoto). © Andreas Beil



Dabei wurden einige Verkehrsteilnehmer leicht verletzt, meist waren Blechschäden die Folge. Vor allem die Nordoberpfalz und der östliche Teil des Regierungsbezirkes waren betroffen.

Mit einsetzendem Berufsverkehr ab 6 Uhr stieg das Notrufaufkommen in der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz aufgrund spiegelglatter Fahrbahnen rasant an. Insbesondere der nördliche Teil der Oberpfalz wurde zuerst vom Blitzeis eingenommen. Besonders von der Eisglätte betroffen war das Stadtgebiet Tirschenreuth. Gegen 7 Uhr zog der Regen dann weiter und betraf vor allem die Landkreise Schwandorf, Regensburg und Cham, auch Strecken im Stadtgebiet Regensburg waren in Teilabschnitten mit Eis bedeckt.

Insgesamt gingen über 150 Meldungen hinsichtlich glättebedingter Verkehrsunfälle ein. Folgen hatte die Eisglätte für zwei Fußgängerinnen in Neumarkt sowie im Innenstadtbereich Amberg, welche auf rutschigem Untergrund stürzten und sich hierbei leicht verletzten. In Sulzbach-Rosenberg verunglückte ein Fahrradfahrer. Dieser erlitt ebenfalls leichte Verletzungen zu.

In Chammünster (Landkreis Cham) rutschten Fahrzeuge mit einem Schulbus zusammen, dabei zogen sich drei Schulkinder leichtere Blessuren zu. Bei etwa 30 Verkehrsunfällen machten die Beteiligten Verletzungen geltend, glücklicherweise jedoch ohne schwere Folgen. Zumeist blieb es allerdings bei Blechschäden. Ab 9.30 Uhr entspannt sich die Verkehrslage in der Oberpfalz.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, ihre Fahrweise an die winterlichen Witterungsverhältnisse anzupassen. Insbesondere sollte ausreichend Zeit eingeplant und vor allem bei Glatteis das Tempo reduziert werden.

