Der 33-jährige Lkw-Fahrer wollte mit seinem Milchlaster am Freitagmorgen in einen Hof in Leonberg einbiegen, um dort frische Milch abzuholen. Doch ihm wurde das Glatteis zum Verhängnis: Obwohl der Mann vorsichtig fuhr, wie die Polizei betont, krachte der Lkw mit dem Führerhaus gegen die Garage. Die Windschutzscheibe des Sattelzuges brach. Der Mann wurde leicht verletzt, der Schaden ist allerdings enorm: An der Garage entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro, der Schaden am Laster liegt mit 100.000 Euro viel höher. © NEWS5/ Wellenhöfer