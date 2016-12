Blitzeis sorgte für spiegelglatte Wege

Einige Unfälle am Freitagmorgen Weihnachts- Wochenende ist mild - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Spiegelglatt war es am Freitagmorgen. Einige Fußgänger hat es unsanft von den Beinen geholt, auch gab es Blechschäden im Autoverkehr.

Symbolfoto. © Andreas Beil



Symbolfoto. Foto: Andreas Beil



Bei der Polizei Neumarkt wurden gestern zwei Verkehrsunfälle registriert. Außerdem wandten sich vier Fußgänger an die Polizei, die ausgeglitten waren und sich dabei Blessuren zugezogen hatten.

In der gesamten Oberpfalz ereigneten sich etwa 80 glättebedingte Verkehrsunfälle Besonders an exponierten Stellen wie Waldlichtungen oder Brücken rutschten die Fahrzeuge von der Fahrbahn. Insgesamt elf Personen verletzten sich leicht. Überwiegend handelte es sich dabei um gestürzte Fußgänger.

Für die kommenden Tage geben die Meteorologen Entwarnung. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) soll es in der Nacht zu Heiligabend und zum ersten Weihnachtsfeiertag Land deutlich milder werden. Erst am Montagabend könnte eine Kaltfront Schneeglätte bringen. Dafür ist bis Montag mit recht starkem Wind zu rechnen, sagte ein DWD-Sprecher, im Flachland bis hin zu stürmischen, in den Bergen mit schweren Böen.

hoe