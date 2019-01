Blitzer in Parsberg: Bitte recht freundlich...

Nur wenige waren auf der Rudolfshöhe zu schnell unterwegs - vor 1 Stunde

PARSBERG - Der Geschwindigkeits-Messtrupp der Verkehrspolizei-Inspektion Regensburg hatte in Parsberg auf der Rudolfshöhe wieder einmal zum Test-Foto geladen: Es gab nur einen Ausreißer, und auch der kommt mit einem Punkt davon.

Eine Möglichkeit, das Verkehrsverhalten zu ver­bessern, ist die Radarmessung. © Symbolbild, Colourbox.com



Der Messtrupp war am Freitag, 4. Januar, zwischen 12.20 und 16.20 Uhr an der Staatsstraße auf Höhe Rudolfshöhe zu gange. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit liegt dort bei 60 km/h. Gemessen wurden 1441 Fahrzeuge, 69 davon waren zu schnell. Spitzenreiter der vier Stunden war ein Fahrer, der mit 85 km/h zu einem neuen Passbild kam. Das sind mindestens 70 Euro und ein Freundschaftspunkt in Flensburg.

