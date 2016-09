Blitzmarathon: "Spitzenreiter" zwei Monate ohne Schein

25-Jähriger hatte bei Tempo 100 sage und schreibe 173 auf dem Tacho - vor 25 Minuten

REGENSBURG - Der Blitzmarathon der ostbayerischen Polizei hat den Verfolgungsdruck auf Raser erhöht. Beispielhaft beschreiben die Ordnungshüter einen extremen Fall.

Polizeihauptkommissar Georg Bayerl von der Polizeiinspektion Cham mit Laser-Messgerät beim Blitzmarathon im Einsatz.



Im April fanden in der gesamten Oberpfalz Geschwindigkeitsmessungen im Rahmen des bundesweiten 24-stündigen Blitzmarathons statt. Der Verkehrsteilnehmer mit der höchsten Geschwindigkeit erhielt eine deutliche Strafe für sein gefährliches Fahrverhalten.



Der Verkehrsteilnehmer mit der höchsten Tempoüberschreitung war ein 25-jähriger Pkw-Fahrer, der auf der Bundesstraße 16 bei Nittenau im Landkreis Schwandorf außerorts bei erlaubten 100 km/h mit einer Geschwindigkeit von 173 km/h gemessen wurde. Abzüglich der Messtoleranz von 6 km/h wurde ihm eine Überschreitung von 67 km/h angelastet.

Für diesen Verkehrsverstoß wurde dem 25-Jährigen ein vorsätzliches Verhalten vorgeworfen, da die Bundesstraße 16 im Bereich der Messstelle nur jeweils einen Fahrstreifen in jede Fahrtrichtung aufweist und generell davon ausgegangen wird, dass man eine derart hohe Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit "nicht durch einen versehentlichen Tritt aufs Gaspedal herbeiführt", wie es im Polizeibericht heißt.

Das vorsätzliche Handeln führte zu einer Verdoppelung der dafür vorgesehenen Geldbuße, so dass bei dem jungen Mann eine solche in Höhe von 880 Euro ausgesprochen wurde. Außerdem wurden ein zweimonatiges Fahrverbot sowie der Eintrag von zwei Punkten in das Fahreignungsregister beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg ausgesprochen. Die Sanktionen sind zwischenzeitlich bestandskräftig geworden.

In diesem Zusammenhang wird daran erinnert, dass die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit weiterhin eine der bedeutendsten Unfallursachen im Straßenverkehr darstellt.