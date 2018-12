Blitzschutz Pröpster feiert bestes Jahr der Firmengeschichte

NEUMARKT - Auf das beste Jahr der Firmengeschichte hat die J. Pröpster GmbH bei der vorweihnachtlichen Betriebsversammlung zurückgeblickt. Doch betonte Firmenchef Johann Pröpster (der Jüngere), dass ihm neben den "passenden" Zahlen auch das gute Betriebsklima wichtig ist. Wobei das eine auf das andere wirkt und umgekehrt – ein positiver Teufelskreis.

Geschäftsführer Johann Pröpster (3. von rechts), die Betriebsjubilare und Johann Pröpster senior (links) sind nicht nur wegen der nahen Feiertage gut gelaunt. Bei der Neumarkter Blitzschutz-Firma läuft es wie geschmiert. © Foto: Günter Distler



Blitzschutz aus dem Hause Pröpster wird weltweit nachgefragt. Auch im Wüstenemirat Katar: "Bei den Stadien, die dort für die Fußball-WM gebaut werden, kann man sicher sein: Das Blitzschutzmaterial kommt von uns", versicherte Diplom-Ingenieur Johann Pröpster seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der überfüllten Firmenkantine. Auch die müsste man wohl bald vergrößern, bemerkte der Geschäftsführer ganz nebenbei.

Am liebsten würde er ja jeden Angestellten "einzeln abbusseln", sagte Pröpster (beließ es dann aber doch bei einem Rundum-Dankeschön). Was die gute Stimmung in der Geschäftsleitung verdeutlicht: "Das vergangene Jahr war verrückt; wir hatten viel Arbeit. Und wir sind sehr, sehr gut unterwegs", berichtete Pröpster mit leuchtenden Augen.

Als Beleg präsentierte er der Belegschaft die Umsatzkurve der letzten Jahre. Sie steigt und steigt, endet in diesem Jahr bei 42 Millionen Euro. Und die Aussichten aufs kommende Jahr seien gut, erklärte der Chef. "Auch wenn sich die allgemeine Wirtschaftslage auf Dauer sicher wieder eintrüben wird."

Rund 1400 Teile hat die Stanzerei der Fabrik für Blitzschutz- und Erdungsmaterial im vergangenen Jahr hergestellt. Und da seien die Sonderanfertigungen noch gar nicht dabei, sagte Pröpster. Mit Masten verdient die Firma, die sein Vater Johann Pröpster senior 1979 als Kleinbetrieb gegründet hat, auch noch Geld.

Knapp 40 Jahre später exportiert das Neumarkter Unternehmen, das sich als unermüdliche Ideenschmiede präsentiert, Blitzschutz in die ganze Welt. "In Europa sind wir brutal gut aufgestellt", frohlockt Pröpster junior. Aber auch auf den anderen Erdteilen, etwa in Südafrika oder im Nahen Osten, liefen die Geschäfte gut.

"Teamgeist ist top"

Die positive Entwicklung der Firma sei aber nur das eine. Motivierte, fleißige Mitarbeiter das andere: "Die Mannschaft funktioniert bestens, der Teamgeist ist top", freute sich der Geschäftsführer. Um dann zu den Betriebsjubilaren überzuschwenken. 25 Jahre schon ist Kujtim Kucuku bei Pröpster. Auf 20 Jahre in der Firma kommen Maksim Auf und Michael Frank. Ebenso dankten Sohn und Vater Pröpster fünf "Zehnjährigen": Steffi Herrmann, Nina Forster, Regina Regensburger, Tobias Buchner und Marco Weiß. In den endgültigen Ruhestand verabschiedet wurde der "Betriebsrentner" Josef Kobras. Auch er war zehn Jahre im Unternehmen.

Stolz ist Johann Pröpster nicht nur auf seine Mitarbeiter, die ein arbeitsreiches Jahr erfolgreich hinter sich brachten. Sondern auch auf den zweiten Firmenstandort im Gewerbepark Deining, der 2019 weiter wachsen wird: "Das neue Baufeld ist schon bestellt."

